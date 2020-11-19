Başkan Büyükkılıç'tan 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü mesajı - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç'tan 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü mesajı

19.11.2020 12:47
Başkan Büyükkılıç'tan 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü mesajı, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, pandemi döneminde yaptıkları çalışmalar ve projeler ile çocuklara özel önem gösterdiklerini belirterek, "Pandemi döneminde bir çok projelerimiz ve çalışmalarımız ile yeri...

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, pandemi döneminde yaptıkları çalışmalar ve projeler ile çocuklara özel önem gösterdiklerini belirterek, "Pandemi döneminde bir çok projelerimiz ve çalışmalarımız ile yeri geldi eğlendirdik, yeri geldi düşündürdük ama o yavrularımızı hiç unutmadık" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 1989 yılından bu yana, Birleşmiş Milletler tarafından kabul görmesinin ardından 20 Kasım tarihinde farkındalık oluşturmak için kutlanan Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutladı. Başkan Büyükkılıç, pandemi döneminde çocuklara yönelik yaptıkları etkinlikler ve projeler hakkında bilgiler verdi. Çocuklarına bayram hediye etmiş bir ulusun mensubu olduklarını vurgulayan Büyükkılıç, "23 Nisan Çocuk Bayramı, gerek ülkemizde gerekse dünyada, çocuklar için anlamlı olarak değerlendirilmekte ve kutlanmakta. Tabi bu sene bir miktar buruk geçti bu bayram. O süreçten beri de bu güne kadar çocuklarımız pandemi koşullarında hep gündemimizde oldu" dedi. Başkan Büyükkılıç, pandemi döneminde kentteki çocuklar için birbirinden önemli ve anlamlı etkinlikler yapıp, projeler sunduklarını belirterek, "Belki çocuklarımız ve gençlerimiz, 'biz sağlıklıyız, bize bir şey olmaz' mantığı içerisinde bu süreçte daha rahat hareket etti. Ama bu sorunun hepimizin sorunu olduğunu da unutmamamız gerektiğini sevgili yavrularımıza hatırlatmak isterim. Hayat eve sığar dedik, 5 büyük merkezi ilçede 115 mahalleye etkinliklerimizle mesafeli bir şekilde misafir olduk. Sokakta Şenlik var dedik, başta çocuklarımız olmaz üzere sokaklarımızı şenlendirmeye onlarla birlikte olmaya çalıştık" diye konuştu. Çocuklar için on binlerce özel maskeler ürettiklerini söyleyen Büyükkılıç, şöyle konuştu;

"KAYMEK A.Ş. tarafından Covid 19 Pandemi sürecinde çocuk maskesi üretimi gerçekleştirildi. Eğitmenlerimiz tarafından 30 bin adet çocuk maskesi üretilerek dağıtımı yapıldı. 2 - 8 Kasım'da bilindiği üzere Lösemili yavrularımıza yardımcı olmak amacıyla etkinliklerle buluştuğumuz bir hafta oldu. Onları da unutmadık. Çocuklarımıza Bayram hediyeleri vererek, biraz olsun yüzlerinin gülmelerini sağladık. Ayrıca Bilim Merkezinde Pandemi'ye uygun çocuklara hizmetler verdik. Çocuklarımızın eğitimini önemsedik, göz ardı etmedik, KAYMEK Uzaktan Eğitim (UZEM) adı altında yaptığımız çalışmalar ile çocuklarımızla beraber olduk, iç içe olduk. Onların gerek LGS, gerek YKS gibi sınavlarında yer almaya, gençlerimizle birlikte, çocuklarımızla birlikte olmaya çalıştık. 'Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi'miz de çocukların hep yanında oldu. Dolayısıyla onları böylece Huzur Çınarı'mızla buluşturmuş olduk, danışmanlık hizmetleri verdik. Tabi bütün bunların yanında bizim olmazsa olmazımız olan 'özel çocuklar'ımızı da asla unutmadık. Onlara Yönelik etkinliklerimizle gönüllerinde yer etmeye, gönüllerini kazanmaya çalıştık."

Başkan Büyükkılıç, sporcu çalışmalarının Pandemi döneminde uygun koşullar içerisinde gençlerle ve çocuklarla yapılmaya özen gösterildiğini ifade etti. Büyükkılıç, "Zaman zaman kesintiye uğradı ama bütün bunların yanında dinamik kalmayı sporcu yavrularımızla, sporcu gençlerimizle önder olarak tüm gençlerimize ve çocuklarımıza ulaşmaya çalıştık" dedi. Konuşmasında 'Kısacası biz her alanda vardık' diyen Başkan Büyükkılıç, sözlerine şu şekilde devam etti;

"Yeri geldi eğlendirdik, yeri geldi düşündürdük ama o yavrularımızı unutmadık. Biliyorduk çünkü onlar evde kendilerini hapis gibi hissedeceklerdi. Ama biz kendilerinin ve ailelerini düşündüğümüz için böyle davranmak durumundaydık. Zaman zaman dışarıya çıkma süreçlerinde, hatırlanacağı üzere sokağa çıkmaktaki sınırlama dönemlerinde adeta bir bayram havası içerisinde parklarımızda çocuklarımızla buluştuk, onları ödüllendirdik, eğlendirdik. Ama kuralları asla göz ardı etmedik. Tekrar buradan paylaşmak istiyorum; Sevgili yavrularımız, biz sizleri seviyoruz, sizler de eminim ki bizleri çok seviyorsunuz, büyüklerinizi çok seviyorsunuz, sevgili gençlerimiz, ne olur maske, mesafe temizlik kuralını asla göz ardı etmeyelim. Gereksiz yere toplulukların içerisinde bulunmayalım. İşimiz biter bitmez en güvenli mekan olan, yer olan ailemizin yanı ve evimizde bulunmaya özen gösterelim. Sizleri seviyoruz, gözlerinizden öpüyorum, sağlıklı huzurlu daha nice yıllar, yarınlar ve dönemler diyerek Allah'a emanet olun diyorum." - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç'tan 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü mesajı
Başkan Büyükkılıç'tan 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü mesajı
Başkan Büyükkılıç'tan 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü mesajı

Çocuk Hakları Günü, 20 Kasım, Kasım, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç'tan 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü mesajı - Son Dakika


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