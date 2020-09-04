Başkan Çalkaya, zabıtalarla bir araya geldi - Son Dakika

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Zabıta Teşkilatının kuruluş yıl dönümü nedeniyle zabıta personeli ile bir araya geldi. Korona virüsü salgını nedeniyle zabıtanın yükünün çok arttığını belirten Başkan Çalkaya, özverili çalışmalarından dolayı personeline teşekkür etti.

Zabıta Teşkilatının 194. yıl dönümü nedeniyle Balçova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ile bir araya geldi. Zabıta Müdürlüğünün çalışmaları ile ilgili personeli ile görüşen Başkan Çalkaya, özellikle korona virüsü salgını döneminde ekiplerin yaptığı özverili çalışmanın çok önemli olduğunu ifade etti.

Zabıta müdürlüğünün belediyenin en önemli birimlerinden birisi olduğunun altını çizen Başkan Fatma Çalkaya, "Balçova'da kamu düzeninin sağlanmasında, halka iyi hizmet götürülmesinde sizlerin çok önemli bir katkısı var. Salgın döneminde yükünüz daha çok arttı. Gece gündüz demeden Balçova Halkı'na hizmet ettiniz. Hepinize çalışmalarınızdan ötürü tek tek teşekkür ediyorum" diye konuştu. - İZMİR