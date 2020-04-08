Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Aydın Büyükşehir Belediyesi Hizmet Ağı (AYBA) ile birlikte Söke'yi ziyaret ederek Roman vatandaşlara yardımda bulundu.



8 Nisan Dünya Romanlar Günü sebebiyle yapılan ziyarette konuşan Purçu, Roman vatandaşların büyük çoğunluğunun güvencesiz işlerde çalıştığını hatırlatarak Korona virüs salgını dolayısıyla bu vatandaşların işsiz kaldığının altını çizdi. Başkan Çerçioğlu da "8 Nisan Dünya Romanlar Günü" vesilesiyle bir mesaj yayımlayarak Roman vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak kalıcı adımlar atılması gerektiğini söyledi.



Söke'de Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı mahallere yapılan yardımlardan alan vatandaşlar verilen destekler için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Roman vatandaşlara yönelik hükümetin acil eylem planı ile kalıcı çözümler üretmesinin zorunluluk olduğunu dile getiren Purçu ise, tüm dünyaya barış, kardeşlik ve birliktelik çağrısında bulundu.



Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Korona virüs salgınıyla birlikte çoğu günlük işlerde çalışan Roman vatandaşların işsiz kaldığını hatırlattı. Başkan Çerçioğlu işsiz kalan tüm vatandaşlar için kalıcı çözümler ortaya konulması gerektiğini belirtti. Başkan Çerçioğlu tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de 8 Nisan'ın Roman vatandaşların sosyal sorunlarının konuşulduğu, çözüm önerilerinin geliştirildiği ve Roman kültürünün yaşatıldığı bir gün olması gerektiğini vurguladı. - AYDIN