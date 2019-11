Başkan Çınar, Genç MÜSİAD'ın konuğu oldu

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Seçim döneminde vaat ettiğimiz 45 projemizden ilk etapta 27 tanesini yedi aylık süreçte belli bir seviyeye getirdik" dedi.



Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Gençlik Kurulu (Genç MÜSİAD) Malatya Şubesi tarafından gerçekleştirilen 'Dost Meclisi' toplantısında genç sanayici ve iş adamlarıyla bir araya geldi. Toplantıda Malatya ve Yeşilyurt'un ekonomik yapısı, iş dünyasının sorunları ve çözüm önerileri ele alındı. Yeşilyurt'un Malatya'nın hem batıya açılan penceresi hem de gelişen yüzü olduğunu dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Malatya ekonomisinin can damarı olan sanayi bölgeleri ve organize sanayi alanlarını bünyesinde barındıran Yeşilyurt'umuz hem kentimizin hem de bölgemizin ekonomik ve ticari hayatında özel bir konuma sahiptir. Kadim medeniyetiyle, tarihi ve turistik mekanlarıyla, yöresel lezzetleriyle, güler yüzlü, çalışkan ve misafirperver insanlarıyla, dayanışma ruhu ve birliktelik ruhunun üst seviyede yaşandığı Yeşilyurt'umuzu layık olduğu gerek fiziksel gerekse de sosyal, kültürel, çevresel, tarımsal, spor, temizlik ve eğitim hizmetlerimizle geliştirmeye devam ediyoruz. Genç ve dinamik bir ekibe sahibiz, hayata geçirdiğimiz dikkat çekici ve farkındalık oluşturan hizmetlerimizin ülke çapında yankı uyandırması ve ödüllendirilmesi Yeşilyurt'umuzu Türkiye'de artık tanınan ve bilinen bir ilçe hüviyetine ulaşmasını sağlamıştır. İlçemizin her alanda kalkınması ve büyümesi için adımlarımızı planlı atıyoruz, çalışmalarımızı belli bir programda sürdürüp var olan sorunları kalıcı çözümlerle gideriyoruz. Maksimum vatandaş memnuniyeti, minimum sorun hedefine sahibiz, bugüne kadar yaptığımız hizmetlerle de dua alıyoruz, güler yüzle karşılanıyoruz. Bir yandan hizmet yapıyoruz diğer taraftan gönüllere hitap ediyoruz. Halkımızın da bizden memnun olması daha fazla hizmet üretme noktasında bizi teşvik etmektedir" ifadelerini kullandı.



Belediye bütçesini en doğru şekilde kullanarak, doğru yatırımlar yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Çınar, "Halkımızın refah ve huzur seviyesini artırmaktayız. Vatandaşlarımızla, esnaflarımızla, toplumun kesimleriyle iç içeyiz, herkesin görüşüne önem veriyoruz. Ben ve arkadaşlarım makamda oturmayı sevmeyiz, sürekli sahadayız, sürekli çalışıyoruz, sorunları yerinde tespit edip pratik çözümlerle gidermeye öncelik tanıyoruz. Seçim döneminde vaat ettiğimiz 45 projemizden ilk etapta 27 tanesini yedi aylık süreçte belli bir seviyeye getirdik. Diğer projelerimizin de fizibilite çalışmalarını sürdürmekteyiz. Halkımıza bugüne kadar ne söz verdiysek fazlasını yaptık, yeni dönemde de aynı anlayışta hareket edeceğiz. Bu dönemde tarımsal projeler başta olmak üzere gençlere yönelik yatırımlara daha fazla ağırlık vereceğiz. Yollarıyla, park alanlarıyla kültür merkezleri ve spor alanlarıyla kabuğunu kırıp geleceğe umutla bakan Yeşilyurt'umuzun bu yükselen başarı grafiğini daha üst noktaya taşımak için yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. AR-GE, Tarımsal Hizmetler ve Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzü kurduk. Etüd Proje Müdürlüğümüzü daha fazla aktif hale getirdik. Belediyemize ek gelir getirecek yatırımlara öncelik tanıyoruz. Hedefimiz; her alanda en iyi ve en güzel hizmeti hemşehrilerimize ulaştırmaktır" şeklinde konuştu.



Konuşmasında Türkiye'nin güçlü ve müreffeh bir geleceğe sahip olması için gençlere düşen görevlerden bahseden Başkan Çınar, "Ülkemizin gelişmesi ve kalkınmasını engellemek isteyen iç ve dış hainler yeri geldi terör tehdidiyle yeri geldi ekonomik saldırılarda bulunmaktan geri kalmıyor. Son yıllardaki darbe kalkışmaları, ekonomik saldırıların temelinde 'Türkiye'nin gelişmesin, büyümesin, yerinde saysın, bize bağlı kalsın, biz ne dersek onu yapsın' düşüncesi hakimdir. Bu yaklaşımlar artık çok net görülmektedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Millet olarak bizim en büyük gücümüz cesaretimizdir' sözü hepimiz için ilham kaynağı olmalıdır. Bizi her türlü tehdit ve şantajla yıldırmak isteyenlere, ekonomik saldırılarda bulunup diz çöktürmeye yeltenenlere karşı yapacağımız tek şey, cesaretli olmak, çok çalışmak, yerli üretime ağırlık vermek ve mücadele etmekten asla yılmamaktır. Hepimize düşen görev; ülkemizi 2023, 2050 ve 2071 hedeflerine ulaştırmak için her türlü zorluklara karşı pes etmeden çalışmak, inançlı ve kararlı olmaktır. Bu konuda gençlerimize, genç iş adamlarımıza büyük görevler düşmektedir. Sizlerin erken yaşlarda ticari hayata atılmanız, istihdam alanları oluşturma noktasında ki gayretlerinizi takdirle karşılıyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak her daim yanındayız. Esnaflarımız ve iş adamlarımızın daha fazla iş üretme ve istihdama katma değer sağlamaları için bugüne kadar elimizden gelen gayreti gösterdik, bundan sonrada aynı çizgide hizmet üretmeye devam edeceğiz. Genç iş adamlarımızın fikirlerin ve önerilerine her zaman açığız, sizlerin tespitleri farklı yatırımlarda yolumuzu aydınlatacaktır. Kapımız ve gönül dünyamız gençlerimize her zaman açıktır. Sizlerin farklı düşünceleriniz, bizlere farklı dünyaların pencerelerini aralayacaktır. Sizlerden isteğimiz; iş dünyasını yakından tanıyın, farklı alanlarda kendinizi geliştirin, yabancı dil sayınızı artırın, imkanınız varsa yurt dışına gidin ve farklı ülkelerdeki ekonomik gelişmeleri yerinde takip edip, zihin dünyanızı geliştirin ve farklı yatırımlara yoğunlaşın. Dünya; teknoloji, sanayi ve diğer alanlarda hızla gelişiyor. Bu gelişime ayak uydurmak içinde bilimsel ve diğer alanlarda kendimizi geliştirmeliyiz. Unutmayalım ki; farklı olmak için çok çalışmak, kitap okumak, araştırmak lazım, sizlerin de bunu başaracağınıza yürekten inanıyorum. Bu aşamada bize düşen ne varsa yapmaya hazırız" diye konuştu. Çınar, konuşmasından sonra son dönemlerdeki ekonomik gelişmeler üzerine genç iş adamlarıyla fikir alış verişinde bulundu.



Genç MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Abdulkadir Tutan ise, 'Dost Meclisi' toplantısına katılımından dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sundu. - MALATYA