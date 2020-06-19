Başkan Çopuroğlu sınava girecek öğrencilere başarılar diledi - Son Dakika

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, hafta sonu yapılacak Liselere Giriş Sınavı (LGS) ile ilgili, "LGS sınavına gerecek kardeşlerim, yeğenlerim, evlatlarımız ve memleketimizin değerli gençlerine başarılar diliyorum" dedi.



Çopuroğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Önemli olan LGS de birinci olmak veya sonuncu olmak değil, önemli olan bu süreçte mutlu olabilmek. Ama şunu belirtmekte büyük fayda var. Telefonlarımızı daha az kullanırsak şarjları daha uzun süre gidecek. Daha az kullandığımız zaman daha çok kitap okuyacağımızı düşünüyorum. Genç kardeşlerime özellikle şunu tavsiye ediyorum, çalıştınız, gayret ettiniz bu saatten sonra sonuçlar hakkınızda hayırlısı olsun diyeceğim ama lütfen kitap okumaya ağırlık verin. Akşam eve gittiğimizde whatsapp gruplarında konuşmayalım, evde oturup muhabbet edelim. Mümkünse fikirlerimizi konuşup tartışalım sohbet edelim. Arkadaşlarımızla bir araya geldiğimizde gündemimiz popüler kültür olmasın. Genç kardeşlerimden ricam, bu süreci de çok ciddiye almayın, sonuç ne olursa olsun canınız sağ olsun." - KAYSERİ