Son Dakika Haberleri: Başkan Demir'den 10 Kasım mesajı
Son Dakika Güncel Başkan Demir'den 10 Kasım mesajı

Başkan Demir'den 10 Kasım mesajı

7 saat önce

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Başkan Demir'den 10 Kasım mesajı, System.String[]

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.


Başkan Demir mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Atatürk'ün mücadele azmi, bizlere yüklediği sorumluluklar ve gösterdiği hedefler asla unutulmamalıdır. Cumhuriyete, demokrasiye, laikliğe, çağdaşlığa gönül vermiş bizlerin, Atamızın bıraktığı eşsiz armağanı korumak ve kollamak adına verdiği mücadele asla bitmeyecektir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." - ARDAHAN

Mustafa Kemal Atatürk, Faruk Demir, 10 Kasım, Ardahan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 12:14 Kaynak: İHA
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