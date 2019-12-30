Başkan Demir: "Her alanda örnek olacağız" - Son Dakika
Son Dakika Politika Başkan Demir: 'Her alanda örnek olacağız' - Son Dakika

Başkan Demir: "Her alanda örnek olacağız"

6 saat önce

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 'her alanda örnek olacak' bir belediyeciliği sergileyeceklerini söyledi.

Başkan Demir:

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 'her alanda örnek olacak' bir belediyeciliği sergileyeceklerini söyledi.


Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı 17 ilçe zabıtasında görev yapan 200 personele hizmet içi eğitim semineri düzenledi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cuma Yıldırım ve İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Şahin tarafından verilen seminerde katılımcılara sertifika takdim edildi. Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen seminerde, slayt eşliğinde ilgili kanunlar, yönetmelikler ve iş ahlakı hakkında bilgiler verildi.


Şehrin huzur ve refahına katkı


Eğitim seminerine katılan personele teşekkür ederek sözlerine başlayan Zabıta Dairesi Başkanı Abdülkadir Dizman, "Zabıta teşkilatımız şehrimizin huzur ve refahının sağlanmasında, kanunların verdiği yetki kapsamında çalışmalarımızı sürdürüyor. 17 ilçe zabıta personelimiz bu seminerimize katıldı. Seminer 2 ayrı grup halinde yapılacak" dedi.


"Hizmetle yükümlü bir kurumuz"


Bu tür eğitimlerin vatandaşa hizmet noktasında çok önemli olduğunu vurgulayan Genel Sekreter İlhan Bayram, "Eğitim şarttır diye hep söyleriz. Biz vatandaşa hizmet etmekle yükümlü bir kurumuz. Bu hizmeti yaparken belli bir çerçeve ve hukuk içinde hareket ediyoruz" diye konuştu.


"Her alanda örnek olacağız"


Zabıta Daire Başkanlığının yaptığı her icraatın belediyeye güç katacağına dikkat çeken Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise, "Zabıta Daire Başkanlığımız bir bütün halinde tüm hizmetlerin halka, kamuya yansımasını temsil eden bir birimimiz. Büyükşehir Belediyesi 1 milyon 350 bin vatandaşımızın hayatını ilgilendiren her alanda yetkili. Biz ne kadar çok gayret eder ve çalışırsak bu şehir hem fiziki anlamda hem de insanlarımızın güvenliği, sağlığı, mutluluğu açısından çok iyi noktalara gelir. İnsanımıza hizmet noktasındaki en önemli güçlerimizden ve imkanlarımızdan bir tanesi zabıta dairesi. Bu bilinçle birlikte güzel bir eğitim programı olacağını düşünüyorum. Bu eğitimden sonra her bir arkadaşımızın daha iyi bir bilinçle sahaya yansımasını artı olarak görmek istiyoruz. Biz belediye olarak hemen hemen her alanda örnek olacak bir belediyeciliği sergileyeceğiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Mustafa Demir, Zabıta, Samsun, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Aldığı otomobil başına dert oldu, firma hakkında suç duyurusunda bulundu
"Noel Baba yok Alaçamlı gençler var" kampanyasıyla köy çocuklarını sevindiriyorlar İzmir'de yollar karla kaplandı 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiası! Muharrem İnce, "Korkutuldunuz mu?" sorusuna yanıt verdi

Son Dakika Haberleri
21:56 İspanya'da kilisede patlama En az 14 yaralı - Son Dakika Haber
21:53 Macron ve Sisi Türkiye'nin Libya ile yaptığı mutabakatı görüştü - Son Dakika Haber
21:40 Damacanalardan su yerine kaçak mazot çıktı - Son Dakika Haber
21:37 Bakan Pakdemirli, Moldovalı mevkidaşı Perju ile görüştü - Son Dakika Haber
21:33 Ankara'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu - Son Dakika Haber
21:29 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiası! Muharrem İnce, "Korkutuldunuz mu?" sorusuna yanıt verdi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 22:03:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Demir: "Her alanda örnek olacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]