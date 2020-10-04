Başkan Demir: "Siyaset hizmet yeridir" - Son Dakika

Başkan Demir: "Siyaset hizmet yeridir"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Siyaset hizmet yeridir.

Başkan Demir:

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Siyaset hizmet yeridir. Yaratan nasip ederse elinden geleni yap. Ama nasip kaçtığında sorumluluk olarak iki sefer şükret. Devam eden arkadaşlara destek ol. Hayırda bundadır, berekette bundadır. Hizmette kavga olmaz" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Sinop'un Ayancık ve Gerze ilçelerinde AK Parti ilçe kongrelerine katıldı. Salonu dolduran partililere seslenen Başkan Demir, birlik ve beraberliğe vurgu yaptı. Siyasetin hizmet yeri olduğunun altını çizen Başkan Demir, AK Parti'nin gücünün milletvekilleri, belediye başkanları, teşkilatlarıyla birlikte yek vücut millete hizmet etmekten geldiğini ifade etti. Samsun'da 5 yılda bütün altyapıyı bitirme sözü verdiklerini hatırlatan Demir, "2019 yılında 447 kilometre yaptık. Bu sene 1100 kilometre hedeflemiştik. Yüzde yüzünü yaptık. 3 ay daha var. Hedefi 1250 kilometreye çıkardık. 2024 yılına tamamlayacaktık. 2022 yılında bitiriyoruz. 950 mahallede. Bunu nasıl sağladık. Milletvekillerimiz, ilçe belediye başkanlarımız, teşkilatlarımız ile yek vücut işe odaklandık. Öyle güzel bereket oldu ki, yolunuz düşünce gelin bir bakın" diye konuştu.

Yola düşüp 1 milyon 350 bin insana yeni belediyecilik anlayışıyla hizmet etmek gayreti içinde olduklarını belirten Başkan Mustafa Demir, "Sinop'un siyasetini yakından bilen biriyim. Milletvekili arkadaşlarımızla yakın dirsek teması ile çalıştık. Nazım Maviş milletvekilimizle de ilk günden itibaren beraberiz. Haftada bir, 10 günde bir görüşürüz. Güzel bir birliktelik yakalamışsınız. El birliği ile Cumhurbaşkanımızın önderliğindeki bu kutlu davaya, hep birlikte yaratanın rızası istikametinde yollardayız. 2023 yılındaki seçim Cumhuriyetin 100. yılındaki seçim. Ben bugüne kadar 15-16 seçim yaşadım. Samimi ifadem, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli seçimi 2023 seçimi. Onun için hep birlikte çalışacağız" şeklinde konuştu.

Sağlık alanında yapılan yatırımlara da değinen Demir, Covid-19 salgınında Türkiye'nin verdiği mücadeleyi anlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Bir arkadaşımız Covid-19'a yakalanmış. Covid bir kısım bünyelerde biliyorsunuz sıkıntı yaratıyor. Yayılımı çok hızlı. Eğer vücut direncini yenerse, akciğerlerde çok büyük tahribat veriyor. Dedi ki; 'Hastanede tedavi oldum, bir kuruş masraf etmedim. Bütün insanlarımız bir kuruş masraf etmiyor. Devlet bunun altından nasıl kalkıyor' Allah hepimize sağlık versin. Herhangi bir yerde ambulansın ulaşmadığı yerde, bir insanımız, bir değerimiz, bir evladımız, bir kardeşimiz ciddi bir rahatsızlık geçirdiğinde ne oluyor, helikopter ambulans ile nerede olursa olsun mutlaka hastaneye ulaştırılıyor. Uçakla ulaştırıyor. Bunlar önemli şeyler. İnsana verilen değer."

AK Parti'de kurucu il başkanlığı, 3 dönem milletvekilliği, bakanlık yaptığını anlatan Başkan Demir, şu anda Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu belirterek, "Siyasette bazen şöyle söylenir. 'Ben bırakırsam işler eskisi gibi gitmez.' Bu böyle değil. Eskisinden iyi gidiyor merak etmeyin. Siyaset hizmet yeridir. Yaratan nasip ederse elinden geleni yap. Ama nasip kaçtığında sorumluluk olarak iki sefer şükret. Devam eden arkadaşlara destek ol. Hayırda bundadır berekette bundadır. Biz Samsun'da çok güzel bir birliktelik yakaladık. Ayrımız gayrımız yok. İlçe belediyelerimiz, teşkilatımız ile tek belediyeymiş gibi çalışıyoruz. O bize o kadar güzel şeylere vesile oluyor ki. Kavga yok, hır gür yok. Siyasette kavga olmaz. Hizmette kavga olmaz. Yaratan rızası için yola düşen insanın kavgaya fırsatı olmaz. Onun için Sinop'ta da böyle bir birliktelik yakalanmış. Bu gelecekle ilgili çok büyük umutları da beraberinde getiriyor" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Başkan Demir: Siyaset hizmet yeridir
Başkan Demir: Siyaset hizmet yeridir
Başkan Demir: Siyaset hizmet yeridir
Başkan Demir: Siyaset hizmet yeridir
Başkan Demir: Siyaset hizmet yeridir

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 16:32 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Demir: 'Siyaset hizmet yeridir' - Son Dakika


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