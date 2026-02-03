Başkan Erdoğan, Türkiye-Mısır Oda ve Borsalar İş Birliği Forumuna katıldı - Son Dakika
Başkan Erdoğan, Türkiye-Mısır Oda ve Borsalar İş Birliği Forumuna katıldı

Başkan Erdoğan, Türkiye-Mısır Oda ve Borsalar İş Birliği Forumuna katıldı
03.02.2026 11:51
Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 Şubat'ta Mısır'a gerçekleştireceği resmi ziyaret öncesinde, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) resmi...

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 Şubat'ta Mısır'a gerçekleştireceği resmi ziyaret öncesinde, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) resmi programı kapsamında Mısır'a gitti.

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, 1 Şubat 2026 Pazar günü Mısır Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu'nun (FEDCOC) ev sahipliğinde İskenderiye'de düzenlenen Türkiye-Mısır Oda ve Borsalar İş Birliği Forumu'na katıldı. Foruma TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, FEDCOC Başkanı Ahmet El Wakil ile iki ülkeden çok sayıda iş insanı katıldı. Mısır Maliye Bakanı Ahmed Kouchouk toplantıya çevrim içi olarak iştirak ederken, Türkiye Cumhuriyeti Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen de hazır bulundu. Toplantıda Türkiye ile Mısır arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler, iş birliği alanları ve yatırım fırsatları değerlendirildi.

Erdoğan'ın ziyareti öncesi yeni iş forumu

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile FEDCOC Başkanı El Wakil, iki ülke arasındaki ticari, ekonomik, sanayi ve teknolojik iş birliğinin geliştirilmesinin önemine dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır ziyareti kapsamında bir iş forumu daha düzenleneceğini açıkladı. Ziyaretin, Türkiye'den Mısır'a bugüne kadar gerçekleştirilecek en kapsamlı ticari ziyaret olacağı belirtildi. DTO Başkanı Erdoğan, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü İskenderiye'de düzenlenen Türkiye-Mısır Üçüncü Ülkelerde İş Birliği İmkanları Toplantısı'na da katıldı. Erdoğan, iki ülkenin ticaret ve sanayi alanındaki güçlü ortaklığının sürmesini temenni etti.

7 alanda iş birliği anlaşması

Toplantılara Türkiye'den yaklaşık 200, Mısır'dan ise 100'ün üzerinde iş dünyası temsilcisinin katıldığını belirten Erdoğan, "TOBB ile Mısır Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu arasında sanayi, ticaret, tarım, balıkçılık, turizm, lojistik ve inşaat alanlarında iş birliği anlaşmaları imzalandı. DTO olarak bu anlaşmaların ikisine biz de imza koyduk. Hayırlı olsun" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

