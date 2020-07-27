Başkan Ergün de Turgutluspor'un şampiyonluk sevincine ortak oldu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Turgutluspor'u final maçında yalnız bırakmayarak maçın ardından yaşanan şampiyonluk sevincine ortak oldu.

TFF 3. Lig Play-Off final karşılaşmasında, Manisa temsilci Turgutluspor ile Karşıyaka karşı karşıya geldi. Titanic Mardan Stadı'nda oynanan müsabakanın 90 dakikası 1-1 eşitlikle, uzatmaları ise 2-2'lik skorla sonuçlandı. Penaltılara giden müsabakada, kazanan, 5-3'lük skorla Turgutluspor oldu. Turgutluspor, bu sonuçla TFF 2. Lig'e yükselmeyi başardı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutluspor Kulübü Başkanı Hüseyin Güleç, yönetim kurulu üyeleri ve Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan ile birlikte karşılaşmayı büyük bir heyecan içinde izledi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Turgutluspor'un yaşadığı şampiyonluğun çok değerli olduğunu söyleyerek, "Büyük bir heyecanla maçı izledik. Turgutluspor'umuzun başarısıyla gururlandık. Gerçekten bizlere çok büyük bir sevinç yaşattılar. Bu başarıda emek var, alın teri var. Yaşanılan bu şampiyonlukta emeği olan herkesi yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı. - MANİSA