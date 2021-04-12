Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel'den faaliyet raporu sunumu - Son Dakika

Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel'den faaliyet raporu sunumu

12.04.2021 10:20
Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel'den faaliyet raporu sunumu, System.String[]

Selçuk Belediyesi, nisan ayı meclis toplantısında 2020 Yılı Faaliyet Raporu kabul edildi.

Selçuk Belediyesi, nisan ayı meclis toplantısında 2020 Yılı Faaliyet Raporu kabul edildi. Faaliyet raporuna ilişkin meclis üyeleri ve katılımcılara yönelik geniş bir bilgilendirme yapan Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel yaptığı sunumda, pandemiyi kapsayan 2020 yılını dayanışma yılı olarak ilan ettiğini belirterek, "Pandemi var; ama bizim de bu kente dair hayallerimiz var. Pandemiyi, ekonomik sıkıntıları hiçbir şeye bahane etmedik. Yaptığımız her işte halkımızla birlikte ciddi dayanışma örnekleri sergiledik" dedi.

Selçuk Belediyesi, nisan ayı meclis toplantısında 2020 Yılı Faaliyet Raporu oylandı. Rapor, mecliste kabul edildi. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, belediyenin 2020 yılından geriye hiçbir icra dosyasının kalmadığını belirtti. Sengel, "Hukuk İşleri Müdürlüğümüzden aldığımız veriler ışığında gurur duyarak söyleyebilirim ki icra takibinde hiçbir dosyamız kalmadı. Benzer bir gurur tablosu Vergi Dairesi için de geçerli. Vergi Dairesine olan borçlarımızı yapılandırdık. Vergi Dairesine gecikmiş hiçbir borcumuz yok" dedi.

Başkan Sengel, "Efeslim Kart projemiz kapsamında 343 vatandaşımıza verdiğimiz alışveriş kartı ile 543 200 TL'yi kent içerisinde tutarak, esnafımıza kazandırdık. Makine İkmal Bakım ve Onarım Şefliğimiz bünyesinde kendi atölyemizde, kendi olanaklarımızla yapılan taşıt onarım ve bakımlarından 183 bin 900 TL, Temizlik İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde üretilen 9 bin adet süpürge ile 90 bin TL tasarruf sağladık. Hurdadan çıkartarak geri dönüşüme kazandırdığımız 127 adet konteyner ile 177 bin 800 TL kazanım elde ettik" dedi.

"Toplamda 3 Milyon 500 TL'lik bir yatırımı tamamen kendi kaynaklarımızla hayata geçirdik"

Kurum bünyesinde yapılan tasarruf çalışmalarından bazıları ile doğaya katkı sunularak kaynakların verimli kullanıldığının altını çizen Başkan Ceritoğlu Sengel, "Deppo Efes'te soğuk hava odalarında kullanılan PVC perde sistemi ile 60 hanenin 1 yılda kullandığı elektrik oranından tasarruf sağlıyoruz. Yine Deppo Efes'te özel bir sistemle işletme kendi kullandığı suyu yağmur sularından karşılıyor. Yüzde 87'sini yeşil alanlarımızda yüzde kullanılan sulama sistemi ile 5 bin 191 ton su tasarrufu sağlıyoruz; ayrıca belediyemiz güneş enerjisi tesislerinden yıl içinde 132 bin 46 TL gelir elde ettik" şeklinde konuştu.

Başkan Sengel, ayrıca Selçuk Efes Kent Konseyi Gençlik Meclisi ile ortak yürütülen proje ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara bin 300 erzak paketi, uzaktan eğitime destek amaçlı düzenlenen tablet bağışı kampanyası ile 450 öğrenciye tablet, "Bir Çocuk da Sen Güldür" kampanyası ile 328 çocuğa bayramlık ulaştırıldığının da bilgisini verdi.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Bu yıl gerçek anlamda bir dayanışma yılı idi. Biz zaman zaman yardım çağrılarına çıktık. Eksikleri tamamlayalım, uzaktan eğitimi yakınlaştıralım, çocukların yüzünü güldürelim dedik. Bu çıktığımız çağrılara destek olan herkese sonsuz teşekkürler. İlçemizin yanı sıra Türkiye'nin her yerinden hatta yurt dışından bile tablet kampanyalarımıza destek geldi. Bu bize aslında Efes Selçuk'un da tanınırlığının arttığını gösteriyor. Bu tablo hepimizin gururu" diye konuştu.

2020 yılında hayata geçen projeler, yapılan işler hakkında da meclisi ve katılımcıları bilgilendiren Başkan Ceritoğlu Sengel, "Pandemi var diye hayallerimizden vazgeçmedik. Her şeye rağmen yatırımlarımıza devam ettik. Efes Tarlası Yaşam Köyü 17 Nisan'dan itibaren ziyaretçilere kapısını açacak. Toplamda 3 Milyon 500 TL'lik bir yatırımı tamamen kendi kaynaklarımızla hayata geçirdik. Bu yatırımdan kaynaklı bir borcumuz yok. Efes Tarlası Yaşam Köyü Türkiye'ye model olan bir projedir. Bu proje tarımda küçük üreticiyi koruyan, aile tarımını teşvik eden, büyük balığın küçük balığı yemesini engelleyen, kapitalist sistem içinde tarımın yok olmasının önüne geçen, hibrit tohumlara maruz kalan vatandaşların sağlığına gelebilecek tehditleri bir nebze ortadan kaldıran bir projedir" dedi.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Ceritoğlu Sengel, "Efes Alt Kapı'da 25 yıldır yapılmayan meydan düzenlemesini esnafımızın da katkılarıyla yaptık. 3 BİN metrekare taş döşemesi ve esnafımıza yakışan bir meydan düzenlemesi yapıldı. İlçe merkezinde 12 bin 500 metrekare taş tamiri, 9 bin 450 metrekare taş döşemesi yapıldı; ayrıca köy ekiplerimiz yıl boyu çalıştı. Şirince'de 25 yıldır dokunulmayan yollarda çalışma yaptık" dedi. - İZMİR

Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel'den faaliyet raporu sunumu
Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel'den faaliyet raporu sunumu
Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel'den faaliyet raporu sunumu

Filiz Ceritoğlu Sengel, Selçuk Belediyesi, Selçuk, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel'den faaliyet raporu sunumu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Ramazan'da iftar çadırlarına izin verilmeyecek, pide üretimi iftardan 1 saat önce sonlanacak Son Dakika! Ramazan'da iftar çadırlarına izin verilmeyecek, pide üretimi iftardan 1 saat önce sonlanacak Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Cari denge 2,6 milyar dolar açık verdi Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Cari denge 2,6 milyar dolar açık verdi RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yıllar sonra anlattı: Hadise'nin klibine ceza verdik, daha fazla izlendi RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yıllar sonra anlattı: Hadise'nin klibine ceza verdik, daha fazla izlendi Bilim Kurulu toplantısı öncesinde Sağlık Bakanı Koca'ya soruldu: Ramazan'da ne olacak? Bilim Kurulu toplantısı öncesinde Sağlık Bakanı Koca'ya soruldu: Ramazan'da ne olacak? Bugün Bilim Kurulu, yarın Kabine! Milyonların gözü Bugün Bilim Kurulu, yarın Kabine! Milyonların gözü "dinlendirme" formülünün ele alınacağı bu toplantılarda Ralli yarışları sonrası heyetle kavga eden Mustafa Üstündağ gözaltına alındı Ralli yarışları sonrası heyetle kavga eden Mustafa Üstündağ gözaltına alındı Futbolcu Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı, sosyal medyada isyan etti: 2500 TL aidat ödediğimiz o güvenlikli site yönetimi istifa edin Futbolcu Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı, sosyal medyada isyan etti: 2500 TL aidat ödediğimiz o güvenlikli site yönetimi istifa edin 6 yaşındaki çocuk, oyuncakları ile oynarken hayatını kaybetti 6 yaşındaki çocuk, oyuncakları ile oynarken hayatını kaybetti
Rachid Ghezzal, Bayern'in yıldızı Thomas Müller'i sollamak üzere Rachid Ghezzal, Bayern'in yıldızı Thomas Müller'i sollamak üzere         
10:16
Borsa haftaya düşüşle başladı Borsa haftaya düşüşle başladı         
10:03
Son Dakika: Türkiye genelinde işsiz sayısı şubat ayında 250 bin kişi artarak 4 milyon 236 bin kişi oldu Son Dakika: Türkiye genelinde işsiz sayısı şubat ayında 250 bin kişi artarak 4 milyon 236 bin kişi oldu         
09:58
Oyuncu Hande Erçel ev halini paylaştı, pozlarından çok pahalı kıyafetleri gündem oldu Oyuncu Hande Erçel ev halini paylaştı, pozlarından çok pahalı kıyafetleri gündem oldu         
09:06
Eski Bakan Masum Türker'den dikkat çeken açıklamalar: Türk ekonomisine saldırıyorlar Eski Bakan Masum Türker'den dikkat çeken açıklamalar: Türk ekonomisine saldırıyorlar         
08:50
Oyuncu Serenay Sarıkaya, Haldun Demirhisar'la aşk yaşadığı iddiasını kesin bir dille yalanladı Oyuncu Serenay Sarıkaya, Haldun Demirhisar'la aşk yaşadığı iddiasını kesin bir dille yalanladı         
07:35
Deniz Çoban, Cenk Tosun'un pozisyonuyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu: VAR'ın devreye girmemesi doğru Deniz Çoban, Cenk Tosun'un pozisyonuyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu: VAR'ın devreye girmemesi doğru         
00:28
Uyuşturucu taciri, gözünü kırpmadan polisi makineli silahla taradı Uyuşturucu taciri, gözünü kırpmadan polisi makineli silahla taradı         
22:49
Malatya Valiliği, 'Belediyenin Almanya'ya gönderdiği 43 kişi dönmedi' iddialarına soruşturma başlattı Malatya Valiliği, 'Belediyenin Almanya'ya gönderdiği 43 kişi dönmedi' iddialarına soruşturma başlattı         
20:12
Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapık yakalandı Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapık yakalandı         
19:43
Yıkımı süren binada kızının çeyizini gören baba gözyaşlarına boğuldu, Bakan Kurum hemen müdahale etti Yıkımı süren binada kızının çeyizini gören baba gözyaşlarına boğuldu, Bakan Kurum hemen müdahale etti         
19:00
Çin'den koronavirüs aşısı itirafı: Koruyuculuk seviyeleri düşük Çin'den koronavirüs aşısı itirafı: Koruyuculuk seviyeleri düşük         
17:20
İstanbul'a gelen bir uçakta kavga çıktı, olay kameralara yansıdı İstanbul'a gelen bir uçakta kavga çıktı, olay kameralara yansıdı         
17:09
"Anne" diye bağıran horoz kesilmekten son anda kurtuldu         
17:04
Denetimde sevgilisine ceza yazıldığını düşünen genç kız, gözyaşlarını tutamadı Denetimde sevgilisine ceza yazıldığını düşünen genç kız, gözyaşlarını tutamadı         
15:31
Kızının acısına dayanamadı! Cenazede baygınlık geçiren baba yürekleri dağladı Kızının acısına dayanamadı! Cenazede baygınlık geçiren baba yürekleri dağladı         
14:57
Otomobil yol kenarındaki menfeze çarptı: 3 ölü Otomobil yol kenarındaki menfeze çarptı: 3 ölü         
13:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2021 10:34:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel'den faaliyet raporu sunumu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei