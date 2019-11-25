Başkan Gülbey, Sağlık Müdürü Erez'i ziyaret etti

Azerbaycan Beynelxalq Diaspor Merkezi BDM Türkiye Temsilcisi ve Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Iğdır İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Nevruz Erez'i Makamında ziyaret etti.



ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey gerçekleştirdiği ziyarette derneklerinin 1915-1918 yıllarında Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde Ermeni çeteleri tarafından katliamlarla Azerbaycan Karabağ bölgesinde işgalci Ermeni askerlerinin yaptığı katliamları içeren fotoğraf sergilerini çeşitli şehirlerde açtıklarını ve halkı Ermeni lobisi yalanı karşısında bilgilendirdiklerini belirtti. Gülbey, "Bu faaliyetleri yaparken karşımıza dikilen şer güçleri, Ermeni lobisi ve Türkiye'deki yandaşları, teşkilatımız ve yöneticilerimiz hakkında mahkemeler açarak yıldırmaya çalışmaktadırlar. Sizin gibi ataları Ermeni çeteleri tarafından katledilen ve bu olaylara vakıf olan bürokratlarımıza çok ihtiyacımız vardır. Teşkilatımızın savunduğu devletimizin politikası ve milli davamızda sizlerle birlikte mücadele vermek bizleri onurlandırır. Yeni görevinizde ASİMDER Genel Merkezi olarak hayırlı olmasını ve başarılar dileriz" dedi.



İl Sağlık Müdürü Dr. Nevruz Erez ise, "ASİMDER'in çalışmalarını taktirle takip ediyorum. Bölgemizde yaşanan 1915-1918 yıllarında Ermenilerin yaptığı katliamlara ve zulümler hakkında halkımızın bilgilendirilmesini sağlamaktasınız. Bizlerde yürütmüş olduğunuz devlet politikamızda Bakanlığımız ve Valiliğimizin uygun gördüğü konularda faaliyetlerinize destek olacağız. Bu nazik ziyaretiniz beni gururlandırmıştır" şeklinde konuştu.



Ziyaretin sonunda ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Nevruz Erez'e Türkiye-Azerbaycan ve dernek logosunun bulunduğu masa bayrağı ve Ermeni çetelerin bölgede yaptığı katliamları içeren çeşitli tarihi kitaplar hediye etti. - IĞDIR