Başkan Gülpınar, afet sonrası Birecik’te esnaf ve vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Gülpınar, afet sonrası Birecik’te esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Başkan Gülpınar, afet sonrası Birecik’te esnaf ve vatandaşlarla buluştu
10.05.2026 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, geçtiğimiz hafta etkili olan yağış ve fırtınanın ardından Birecik’te yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Gülpınar, afetin ilk anından itibaren sahada olduklarını belirterek tüm taleplerin öncelikli olarak değerlendirildiğini söyledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Genel Sekreter Mithat Can Kutluca, Birecik Belediye Başkan Yardımcısı Sakıp Yaşar ve daire başkanlarıyla birlikte Birecik’te vatandaş ve esnaf ziyaretlerinde bulundu. İlçede geçtiğimiz hafta sonu yaşanan şiddetli yağış ve fırtınanın ardından sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Gülpınar, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Başkan Gülpınar, afet sonrası Birecik’te esnaf ve vatandaşlarla buluştu

BAŞKAN GÜLPINAR: “AFETİN İLK ANINDAN İTİBAREN SAHADAYDIK”

Birecik’te meydana gelen afet sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Mehmet Kasım Gülpınar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin olayın ilk anından itibaren ilçede görev yaptığını ifade etti. Yaşanan olumsuzlukların en aza indirilmesi için yoğun çaba sarf edildiğini belirten Gülpınar, ekiplerin halen sahada aktif şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Vatandaşlardan gelen taleplerin öncelikli olarak değerlendirildiğini vurgulayan Gülpınar, belediyenin tüm imkanlarıyla Birecik halkının yanında olduğunu dile getirdi. İlçedeki temasları kapsamında esnafı ziyaret eden ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Gülpınar, sorunların çözümü için çalışmaların aralıksız devam edeceğini kaydetti.

Başkan Gülpınar, afet sonrası Birecik’te esnaf ve vatandaşlarla buluştu

YOLLAR AÇILDI, HASAR GÖREN NOKTALARDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Başkan Gülpınar, ziyaret programı kapsamında Birecik Kaymakamı Mustafa Gürbüz, Birecik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Halise Hocaoğlu, Birecik Muhtarlar Dernek Başkanı Hüseyin Özateş ve Tüm Muhtarlar Dernek Başkanı Mehmet Öztürk ile de bir araya geldi. Görüşmelerde ilçede yürütülen çalışmalar ve vatandaşların ihtiyaçları ele alındı.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin afet sonrası ilçede yoğun mesai yaptığı belirtildi. İlk andan itibaren 114 araç ve 256 personelle sahaya çıkan ekiplerin, kapanan yolların ulaşıma açılması, trafik ışıkları ve levhalarının onarılması ile okul ve kamu alanlarının devrilen ağaç ve dallardan temizlenmesi için çalışmalar yürüttüğü ifade edildi. Başkan Gülpınar, temaslarının ardından Birecik-Mezra yolunda devam eden çalışmaları da yerinde inceleyerek programını tamamladı.

Haber: Mehmet Güngördü

Yerel Haberler, Şanlıurfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Şanlıurfa Başkan Gülpınar, afet sonrası Birecik’te esnaf ve vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı
Kadıköy’de galeri önündeki araçlar alev alev yandı Zarar çok büyük Kadıköy'de galeri önündeki araçlar alev alev yandı! Zarar çok büyük
Türkiye’den Doğu Akdeniz hamlesi Komşu’da büyük panik var Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
Ankara pavyonlarına operasyon Neredeyse her milletten kadın vardı Ankara pavyonlarına operasyon! Neredeyse her milletten kadın vardı
Gaziantep’te motorcunun çarptığı küçük çocuk metrelerce savruldu Gaziantep'te motorcunun çarptığı küçük çocuk metrelerce savruldu
Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon Tek cümle söyledi Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon! Tek cümle söyledi

14:08
Mücteba Hamaney’den orduya yeni talimat: Operasyonlara devam edin
Mücteba Hamaney'den orduya yeni talimat: Operasyonlara devam edin
13:38
Hindistan’da dev tapınak arabası devrildi Çok sayıda ölü ve yaralı var
Hindistan'da dev tapınak arabası devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
13:30
Hürmüz Boğazı krizi piyasaları vurdu 1 milyar varillik petrol kaybı
Hürmüz Boğazı krizi piyasaları vurdu! 1 milyar varillik petrol kaybı
13:11
İran’da büyük patlama sesi Vatandaşlar büyük korku yaşadı
İran'da büyük patlama sesi! Vatandaşlar büyük korku yaşadı
11:56
TikTok’ta bir skandal daha Eski sevgilisini kıskandırmak için neler yapmış neler
TikTok'ta bir skandal daha! Eski sevgilisini kıskandırmak için neler yapmış neler
11:29
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım
11:12
Anayasa değişti Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
11:02
Galatasaray bayrağını ezmek istemeyince saldırıya uğradı
Galatasaray bayrağını ezmek istemeyince saldırıya uğradı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 14:59:43. #7.12#
SON DAKİKA: Başkan Gülpınar, afet sonrası Birecik’te esnaf ve vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.