Başkan Güngör: "Önceliğimiz Manavgat ekonomisini çeşitlendirmek"

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Manavgat'ta görev yapan basın mensuplarıyla Oda hizmet binasında bir araya geldi. Toplantıya MATSO Meclis Başkanı Sedat Öz, Başkan Yardımcıları Ali Özen ve Anıl Bahar da katıldı.

Samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, Manavgat'ın ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimi masaya yatırıldı. Başkan Güngör, gazetecilerle karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak, kentin mevcut sorunları ve çözüm önerileri üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. MATSO'nun yürüttüğü çalışmalar, üyelerden gelen talepler doğrultusunda yapılan girişimler ve kentin vizyonunu güçlendirecek projeler de toplantının ana başlıklarını oluşturdu. Basın mensuplarının kamuoyunu aydınlatma noktasında önemli bir görev üstlendiğini belirten Başkan Güngör, "Kamuoyunu tarafsız ve doğru bir şekilde bilgilendirmek için büyük bir özveriyle çalışan gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, mesleklerinde başarılarının devamını diliyorum" dedi. Manavgat'ın kalkınmasının tüm paydaşların ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Güngör, MATSO olarak bu anlayışla çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

Manavgat ekonomisini çeşitlendirme hedefi

Başkan Güngör, Manavgat'ın ekonomik yapısını güçlendirmek ve çeşitlendirmek için önemli projeler yürüttüklerini söyledi. Güngör, "Manavgat OSB'nin faaliyete geçirilmesi, yeni hizmet binamızın tamamlanması ve ilçemizin ihracat potansiyelinin artırılması öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Ayrıca turizmin çeşitlendirilmesi ve 12 aya yayılması, yerel üretimin desteklenmesi ve girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesine odaklanıyoruz" diye konuştu.

Üye sorunları Ankara'ya taşınıyor

Göreve geldikleri günden bu yana üyelerle sürekli iletişim halinde olduklarını belirten Başkan Güngör, üyelerden gelen talepleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) başta olmak üzere ilgili kurumlara resmi yazılarla ilettiklerini kaydetti. Manavgat'ın sosyo-ekonomik sorunlarına ilişkin hazırlanan dosyaların da siyasilerle paylaşıldığını ifade eden Güngör, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür etti.

"Manavgat OSB'nin 2026 yılı içerisinde altyapı inşatına başlamak için çaba gösteriyoruz"

Toplantıda, Manavgat'ın üretim gücünü artıracak en önemli yatırımlardan biri olan Manavgat Organize Sanayi Bölgesi'nde gelinen son aşama da paylaşıldı. Başkan Güngör, 360 dönümlük alanda kurulacak OSB'de, büyüklükleri 3 bin ile 10 bin metrekare arasında değişen 59 sanayi parselinin yer alacağını belirtti. Butik ve nitelikli bir OSB hedeflediklerini ifade eden Güngör, "OSB'nin faaliyete geçmesiyle birlikte ilçemizde üretim, istihdam ve katma değer sağlayacak önemli yatırımların önü açılacaktır. Hedefimiz, 2026 yılı içerisinde OSB'nin altyapı inşaatına başlamak. OSB'yi bir an önce hizmete girmesini sağlayarak kent ekonomisine güçlü bir ivme kazandırmak istiyoruz" dedi. OSB'nin tamamlanmasıyla birlikte binin üzerinde kişiye istihdam sağlanacağını kaydeden Güngör, konaklama tesislerinin ihtiyaç duyduğu birçok ürünün artık Manavgat'ta üretileceğini söyledi. Projenin ulaşım bağlantılarının ise Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacağı ifade edildi. Başkan Güngör, Manavgat OSB'nin yalnızca sanayi alanında değil, bölgesel kalkınma ve sürdürülebilir ekonomik büyüme açısından da kritik bir rol üstleneceğini dile getirdi.

Geçmişten günümüze OSB'nin hayata geçirilmesinde emeği bulunan herkese teşekkür eden Başkan Seydi Tahsin Güngör, "Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere; Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır'a, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Oruç Baba İnan'a ve AK Parti Antalya Milletvekilimiz Dr. Tuba Vural Çokal'a şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

MATSO'ya en az 50 yıl hizmet edecek yeni hizmet binası

Başkan Güngör, Manavgat'a kazandırılacak yeni hizmet binası projesi hakkında da bilgi verdi. Mevcut hizmet binasının 28 yıldır kullanıldığını ve artık yetersiz kaldığını belirten Güngör, Sorgun bölgesinde 5 bin 829 metrekarelik alana inşa edilecek yeni hizmet kompleksinin TOBB'un desteğiyle hayata geçirileceğini söyledi. Yeni binanın kongre ve fuar alanlarıyla birlikte modern sosyal donatıları içereceğini belirten Başkan Güngör, "Yeni hizmet binamız; eğitim, toplantı, proje geliştirme ve üye hizmetlerine özel olarak planlanmış alanlarıyla Odamızın kurumsal kapasitesini önemli ölçüde artıracaktır. Manavgat'ın hızla gelişen ekonomik yapısına uygun, modern ve geleceğe dönük bir yapı inşa etmeyi hedefliyoruz" dedi. Modern hizmet kompleksinin, Manavgat'ın ticari hayatına değer katacak bir merkez olacağını vurgulayan Güngör, projenin 2027 yılı içerisinde tamamlanmasının planlandığını ifade etti. Toplantının sonunda Başkan Güngör, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak MATSO'nun şeffaf ve katılımcı anlayışla çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı. - ANTALYA