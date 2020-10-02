Başkan Gürkan'dan tabela hassasiyeti - Son Dakika

Başkan Gürkan'dan tabela hassasiyeti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kentin estetiğine uymayan tabelalar olduğunu belirterek, "Bu konuda pilot bir uygulama başlatıp hepsinin bir standarda getirilmesi gerekiyor" dedi.

Başkan Gürkan'dan tabela hassasiyeti, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kentin estetiğine uymayan tabelalar olduğunu belirterek, "Bu konuda pilot bir uygulama başlatıp hepsinin bir standarda getirilmesi gerekiyor" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kent Estetik Kurulu Ekim ayı toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Fırat Toplantı Salonu'nda Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın başkanlığında toplandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın açılış konuşmalarını yaptığı toplantıya Malatya Büyükşehir Belediyesi Kent Estetik Kurulu üyelerinin yanı sıra Yeşilyurt Belediyesi, Battalgazi Belediyesi, Kent Konseyi, İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlar Odası, Plancılar Odası temsilcileri de katıldı. Toplantıda, şehirde ortak kullanım alanlarında görsel kaliteyi etkileyecek olan büfeler, totemler, tabelalar, duraklar, kent mobilyaları, cephe düzenlemeleri gibi konular ele alındı.

"Görevinizi yapmadığınız zaman tabiat boşluk kabul etmez"

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Kent Estetik Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, "Kent Estetik Kurulunun görevi; kentte, kentin estetiğine uymayan yapıların, alanların kent estetiğine uymayan binalar da dahil olmak üzere yapılara bir formülle müdahale etme hadisesidir. Kent estetik kurulu yeri geldiği zaman bizim billboardlara, astığımız pankartlara, yeri geldiği zaman benim imar ruhsatı verdiğim binaya da müdahale etmelidir. Kent estetik kurulunun böyle bir görevi var. Benim sizlerden ricam herkes görevleri dahilinde rapor yazıp doğru ve yanlış olan işlerin belirlenmesini sağlamasıdır.

Görevinizi yapmadığınız zaman tabiat boşluk kabul etmez. Resmi yazı ile kentin estetiğine uymayan yapıları, işleri bizlere bildireceksiniz. Yeri geldiği zaman başkanın yaptığı işlerde bu yanlış diyebileceksiniz. Bunu dediğiniz zaman işinizi yapmış olursunuz. Herkes görevini doğru yaparsa yapılan işlerde problem olmaz ama görevini yapmadığı zaman yapılan işlerde problem olur. Kurulun görevi doğruyu söylemek ve kentimizin estetiğini bozan yapılarla ilgili raporlar hazırlayıp bizleri doğru yönlendirip kentimizin estetiğini korumaktır. Biz şehrimizde yaşayan hemşerilerimizin hukukuna riayet edeceğiz. Hemşerilerimiz 'benim belediyem insanın sağlığına, psikolojisine aykırı yerlere yapı ruhsatı vermez' diyor. Onun için hemşerilerimizin dediği gibi kentimizin yapısını ve estetiğini bozan işlere onay vermeyeceksiniz" şeklinde konuştu.

"Parklarda ticari alan oluşmasına izin vermeyin"

Kentin Estetiğini bozan işlerde kurulun kendilerini uyarmaları gerektiğini belirten Başkan Gürkan, "Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde olduğu gibi Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyesi'nde de bulunan mimar arkadaşlarımız kent estetiği konusunda dikkat etmelidir. Bu birimlerde çalışan arkadaşlarımız bilim adamıdır. Kentimizin estetiğini ve yapısını bozan işler için bizleri uyarmanız gerekiyor. Bunun nedenlerini gerekli açıklamaları ile birlikte anlatmanız, raporlarınızı sunmanızı istiyoruz. Özellikle Malatya'da bulunan parklarda ticari alanların oluşmasına müsaade etmeyin. Vatandaşımızın rahatlıkla nefes alabileceği, ailesi ile vakit geçirebileceği alanları oluşturun. Zorunlu durumlarda veya vatandaşın talebi haricinde ticari alana müsaade etmememiz gerekiyor. Belediye ticarethane değildir. Belediyelerin en önemli görevi estetik kurulunun aktif olarak çalışmasını sağlamaktır" dedi.

"Şehrin hafızasını, belleğini koruyacak isimler üzerinde yoğunlaşın"

Kent Estetiği anlamında yapılacak işlerde bir standardın getirilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Gürkan, "Kent estetiği anlamında yapılması gereken ne varsa yaparız. Şehirlerin kültürü vardır. Geçmişten gelen bir kültürü vardır. Bu kültüre uyar mı uymaz mı diye değerlendirme yapmanızı istiyorum. Şehir anlamında yapılara verdiğiniz isimlerde şehrin hafızasını, belleğini koruyacak isimler üzerinde yoğunlaşın. Malatya'da tabelalar konusunda kentin estetiğine uymayan tabelalar var. Bu konuda pilot bir uygulama başlatıp hepsinin bir standarda getirilmesi gerekiyor. Tabelaların şekli başta olmak üzere ölçülerine kadar standarda getirilmesi gerekiyor. Bunu pilot uygulamalarla şehre entegre haline getirmeniz gerekiyor. Şehrimizi bu şekilde güzelleştirebiliriz. Herkes kendi kafasına göre yaparsa şehrimizin estetiğini bozmuş oluruz. Bu anlamda Kent Estetiği Kurulumuzun çok iyi çalışması lazım" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Başkan Gürkan'dan tabela hassasiyeti
Başkan Gürkan'dan tabela hassasiyeti
Başkan Gürkan'dan tabela hassasiyeti

Selahattin Gürkan, Malatya, Estetik, Pilot, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 17:33 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Gürkan'dan tabela hassasiyeti - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Azerbaycan, Ermenistan'ın 'Masaya oturalım' teklifine yanıt verdi: Karabağ işgali sona ermeli, ondan sonra görüşmeler mümkün Marius Sumidica, son dakikada gelen puanı göbek atarak kutladı Ünlü sunucu Ertem Şener, Beyaz TV'den istifa etti Ukrayna, Dağlık Karabağ gerginliğinde tarafını seçti: Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz Azerbaycan'ın yoğun bombardımanında köşeye sıkışan Ermeni Lider Paşinyan'dan hadsiz Türkiye çağrısı Belediye başkanından dereye moloz döken kişiye tepki: Bu hareket size 12 bin liraya mal olacak Azerbaycan'ın başlattığı taarruz sonrası Dağlık Karabağ'dan kaçış başladı: Durumumuz çok kötü Son dakika: Ağrı'da öldürülen minik Leyla davasında amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Trump, önlem amaçlı hastaneye kaldırıldı Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Trump, önlem amaçlı hastaneye kaldırıldı         
00:21
Koronavirüse yakalanan Trump'a önlem amaçlı Koronavirüse yakalanan Trump'a önlem amaçlı "antikor kokteyli" tedavisi uygulandı         
23:35
Okulda pozitif vaka çıkarsa ne olacak? İşte madde madde Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs rehberi Okulda pozitif vaka çıkarsa ne olacak? İşte madde madde Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs rehberi         
21:53
Pınar Altuğ'un makyajsız hali şaşırttı! Takipçisinden gelen olumsuz yorumu affetmedi Pınar Altuğ'un makyajsız hali şaşırttı! Takipçisinden gelen olumsuz yorumu affetmedi         
21:04
Macron, Karabağ gerginliğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: Hesap vermesini isteyeceğim Macron, Karabağ gerginliğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: Hesap vermesini isteyeceğim         
20:36
Macaristan'dan Karabağ mesajı: Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz Macaristan'dan Karabağ mesajı: Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz         
19:43
AB'nin yaptırım tehditlerine rağmen Merkel'den ılımlı Türkiye mesajı AB'nin yaptırım tehditlerine rağmen Merkel'den ılımlı Türkiye mesajı         
19:03
Son Dakika: 4 lise türü 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlayacak Son Dakika: 4 lise türü 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlayacak         
17:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi         
16:01
Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu         
15:55
Markalar fiyat listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller Markalar fiyat listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller         
15:34
Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti         
14:57
Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı         
12:25
Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi         
11:52
Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca "Vatan sağ olsun" diye bağırdı         
11:34
Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek         
10:41
İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı         
09:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2020 00:34:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Gürkan'dan tabela hassasiyeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei