Başkan Gürkan Polat vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Gürkan Polat vatandaşlarla bir araya geldi

11.10.2020 17:11
Başkan Gürkan Polat vatandaşlarla bir araya geldi, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Doğanşehir'de yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın her toplantıda bizlere; 'Oy veren vermeyen, seven sevmeyen herkese hizmeti eşit götüreceğiz' diyor.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Doğanşehir'de yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın her toplantıda bizlere; 'Oy veren vermeyen, seven sevmeyen herkese hizmeti eşit götüreceğiz' diyor. Bizde hizmetleri sizlerin ayağına getirmeye devam edeceğiz" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Doğanşehir ilçesinin Polat Mahallesinde vatandaşları ziyaret etti. Doğanşehir'in Polat mahallesinde mahalle sakinleriyle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a, Eski Gümrük ve Ticaret Bakanı AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt ile birlikte daire başkanları ve muhtarlar eşlik etti.

Polat Mahallesi'ne yapılan ziyarette konuşan Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın Polat Mahallesindeki alt yapı ve içme suları çalışmalarını bitirdiğini ifade ederek teşekkürlerini iletti.

"İhtiyaç duyulan hizmetler ayağınıza kadar gelecek"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Polat'a yakışır ve yaraşır hizmetler sunacağını ifade ederek, "Polatlı hemşerilerimizin başta muhtarımız olmak üzere bu sıcak karşılamalarından dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Sorunlarla ilgili muhtarımızla görüştük. Bir problemin olmadığını söyledi. Eğer eksiklerimiz varsa da eksiklerimizi gidereceğiz. Belediyelerle ilgili günümüz şartlarının ihtiyaçlarıyla ilgili bütün hizmetler ayağınıza kadar gelecektir bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. MASKİ Genel Müdürlüğümüz su ve kanalizasyonla ilgili gerekli çalışmalarını tamamladı. Asfalt çalışmaları da başladı. İnşallah bu çalışmalarımızda bitecek. Polat'ımıza yakışır ve yaraşır hizmetlerimizi sunacağız. Bu anlamda bütün Polatlı kardeşlerimize yapılan hizmetlerin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

"Hayır Çarşımıza Vahap Küçük adını verdik"

Malatya'da bin metrekarelik bir hayır çarşısı yaptıklarını ve bu çarşıya hayır abidesi olan Vahap Küçük'ün adının verileceğini belirten Başkan Gürkan, "Bizim nezdimizde Doğanşehir'in hayır abidesi olarak tanıdığımız Vahap Küçük'ü de kaybettik. Hepinizin başı sağ olsun diyorum. Biz Doğanşehir İlçemizde Vahap Küçük adına bir meydan düzenlemesi yaptık. Şuanda da Malatya'da kendisinin adına yaklaşık 1000 m2 alana sahip hayır çarşısı yerimizi yaptık. Vahap Küçük ağabeyimizin evlatlarıyla görüşmemizde yapacağımız hayır çarşımızın bütün yiyecek ve giyecekleri ile ilgili rahmetli Vahap Küçük'ün oğulları tarafından bunlar karşılanacak. Biz hayır çarşımıza da sizlerin hemşerisi olan, hayır abidesi olan Vahap Küçük adını verdik. Bu hizmetinde hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Bizim hizmet anlayışımızda herkes bir bütündür"

Başkan Gürkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın herkese eşit hizmet götüreceksiniz anlayışını benimsediklerini söyleyerek, "Sizlerden ricam şu ki biz her gittiğimiz yerde şunu belirtiyoruz; birbirinizi sevin, birbirinize husumet duygusu içerisinde olmayın. Burada birbirinize küskün ve dargın olmayın. Bizim hizmet anlayışımızda da herkes bir bütündür, herkes bizim kardeşimizdir. Gökyüzünde yaşayan herkes nasıl havayı teneffüs ediyorsa, güneşin ışığından nasıl faydalanıyorsa bizim de hizmet anlayışımız aynen bu şekildedir. AK Parti'nin de zaten farklı tarafı ve misyonu budur. Sayın Cumhurbaşkanımızın her toplantıda bizlere ifade ettiği; oy veren vermeyen, seven sevmeyen herkese hizmeti eşit götüreceğiz diyor. Bizde hizmetleri sizlerin ayağına getirmeye devam edeceğiz. Bu çalışmaları yaparken dikkat ederseniz en bol hizmetler yapılıyor. Bu anlamda da Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Biz birlik ve beraberlik içerisinde memleketimizi mazisine layık istikbale hazırlama noktasında el ele vereceğiz, gönül gönüle vereceğiz, hep birlikte Malatya'mızı, Doğanşehir'imizi, Polat'ımızı ihya edeceğiz diyorum" açıklamasında bulundu. - MALATYA

Başkan Gürkan Polat vatandaşlarla bir araya geldi
Başkan Gürkan Polat vatandaşlarla bir araya geldi
Başkan Gürkan Polat vatandaşlarla bir araya geldi

Selahattin Gürkan, Vahap Küçük, Doğanşehir, Malatya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Gürkan Polat vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika

DEVA Partisi Batman İl Başkanı Av. Melik Müjdeci: Gençlerini kaybeden bir ülke, geleceğini kaybeder Bakan Soylu, Sakarya'da saldırıya uğrayan işçileri memleketlerinde ziyaret etti Canan Kaftancıoğlu Hakan Bayrakçı'nın kendisinden iş istediğini açıkladı: Ağzına kürekle vurmuştum Kırık balkon camından beton zemine düşen 1 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi Santos'a dönen Robinho, ayda 2 bin lira kazanacak Her şey bir anda oldu! Ermenistan, Gence'deki sivillere füzeyle böyle saldırmış Alevlerden canlarını zor kurtarmışlar! Hatay'ı küle çeviren yangına ait yeni görüntüler ortaya çıktı Fuhuş çetesinin peşine düştüğü genç kız sokak ortasında kaçırıldı! Çığlık seslerinin yükseldiği o anlar kamerada
Mersin'de zaman ayarlı ses bombası patladı Mersin'de zaman ayarlı ses bombası patladı         
16:33
Çatalca'da boş arazide dehşet! Barışmak için götürdüğü eşini iple boğdu Çatalca'da boş arazide dehşet! Barışmak için götürdüğü eşini iple boğdu         
16:22
Koronavirüsün insan hücresine girdiği an ilk kez bu kadar net görüldü Koronavirüsün insan hücresine girdiği an ilk kez bu kadar net görüldü         
15:34
Fatih Terim, G.Saray'ı FIFA'ya şikayet eden Belhanda ve Feghouli'yi kadro dışı bırakıyor Fatih Terim, G.Saray'ı FIFA'ya şikayet eden Belhanda ve Feghouli'yi kadro dışı bırakıyor         
15:34
Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den bomba iddia: Rusya Ermenistan'ı ücretsiz silahlandırıyor Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den bomba iddia: Rusya Ermenistan'ı ücretsiz silahlandırıyor         
14:50
Lise öğrencisi, intihar etmeden önce ailesinden helallik istemiş Lise öğrencisi, intihar etmeden önce ailesinden helallik istemiş         
14:19
Kartal'da televizyon hırsızlarına yaşlı adamın müdahalesi kamerada Kartal'da televizyon hırsızlarına yaşlı adamın müdahalesi kamerada         
13:10
Alman otomotiv devi Volkswagen'den kritik Türkiye hamlesi: Otobüs ve kamyonları artık ülkemizde üretilecek Alman otomotiv devi Volkswagen'den kritik Türkiye hamlesi: Otobüs ve kamyonları artık ülkemizde üretilecek         
12:17
Bakan Koca tartışmalara noktayı koydu: 15 Ekim'den itibaren semptom göstermeyen vaka sayılarını da açıklayacağız Bakan Koca tartışmalara noktayı koydu: 15 Ekim'den itibaren semptom göstermeyen vaka sayılarını da açıklayacağız         
11:41
Pendik'te, silahla aracından çıkan maganda kameralarda Pendik'te, silahla aracından çıkan maganda kameralarda         
10:56
Kokoreç severler dikkat! Daha ucuza getirmek için dana kokorecini kuzu diye satıyorlar Kokoreç severler dikkat! Daha ucuza getirmek için dana kokorecini kuzu diye satıyorlar         
09:59
Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi         
09:31
İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı         
00:05
Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş         
21:08
Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali         
21:01
57'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali yıldızlar geçidine sahne oldu! 'Kırmızı halı' şıklığı yaşandı 57'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali yıldızlar geçidine sahne oldu! 'Kırmızı halı' şıklığı yaşandı         
20:09
Sokak ortasında dilenirken görüntülenen eski NBA oyuncusu Delonte West yeniden doğuyor Sokak ortasında dilenirken görüntülenen eski NBA oyuncusu Delonte West yeniden doğuyor         
13:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2020 17:34:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Gürkan Polat vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei