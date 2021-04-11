Başkan Kaplan yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi - Son Dakika

Başkan Kaplan yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi

11.04.2021 13:46
Başkan Kaplan yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi, System.String[]

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Ankara'dan döner dönmez ilçedeki inşaatı devam eden yatırımlarla ilgili çalışmaları Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yerinde inceledi.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Ankara'dan döner dönmez ilçedeki inşaatı devam eden yatırımlarla ilgili çalışmaları Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yerinde inceledi.

Ankara'da hafta başından bu yana Koçarlı'nın ihtiyaç duyduğu yatırım ve yeni projelere ilişkin AK Parti Aydın Milletvekillerinin eşliğinde ilgili bakanlıklarda bir dizi temaslarda bulunan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, ilçeye döner dönmez yapım ve yenileme çalışmaları devam eden Cihanoğlu Parkı, Millet Bahçesi, Belediye ve İlçe Emniyet Amirliği hizmet binası, halı saha alanı, Vali Şenol Engin Stadyumu ile Demirkaya mevkiindeki yol düzenleme çalışmalarına dönük yerinde incelemeler yaptı. İncelemelerde bulunduğu alanlarda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine talimat veren Başkan Kaplan, hummalı bir şekilde çalışmaların devam ettiği 6 adet vizyon projenin de 2021 yılının ikinci yarısında hayata geçeceğini söyledi.

"İlk etap çalışmalar tamamlanıyor"

İlk olarak inceleme yaptığı Cihanoğlu Parkı'nda devam eden düzenlemelerin 2 ay sonra tamamlanma noktasına geleceğini açıklayan Başkan Kaplan, "Cihanoğlu Parkımızda içerisinde kafeterya, düğün salonu ve oyun alanı olacak şekildeki yenileme çalışmalarımızı sezona yetiştirmek için ekiplerimiz diğer alanlarda olduğu gibi hafta sonu demeden hummalı bir şekilde çalışıyor. En geç Haziran ayı içerisinde tamamlanmasını planladığımız Cihanoğlu Parkımız, artık yenilenen yüzüyle hemşerilerimize hizmet verecek. Aydın'ın en gözde mekanlarından biri olacağını öngördüğümüz Millet Bahçesi'ndeki ilk etap çalışmalarımız da tamamlanıyor. Prestij projelerimizden olan Millet Bahçemizdeki, kafeterya, düğün salonu ve sosyal alan düzenlemelerinde de sona yaklaşmak üzereyiz" dedi.

"Stat yenileme çalışmalarında sona geldik"

Belediye ve İlçe Emniyet Amirliği hizmet binasındaki yapım çalışmalarıyla ilgili de incelemelerde bulunan Başkan Kaplan, "Hizmet binamız planlanan takvim dahilinde bu yılın son çeyreğinde tamamlanarak 2022 yılı başlarında hizmet vermeye başlayacak. Aydın İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve belediyemiz iş birliğiyle kapsamlı yenilemeden geçirdiğimiz Vali Şenol Engin Stadyumu'nda da önemli mesafe kat ettik. Halihazırda sahamızın zemini yenilendi ve stada ait binamızın yapımı da tamamlandı. Bununla birlikte 500 kişilik yeni tribün çalışmalarında da sona geliniyor. Yürüyüş parkuru, soyunma odası ve spor aletleri alanındaki düzenlemelerdeyse son rötuşlar yapılıyor. Bununla birlikte açık-kapalı halı saha, tenis kortu, portatif tribün ve çevre düzenlemesindeki çalışmalarımız da planlanan takvim dahilinde ilerliyor. İlçemizde yeni bir yaşam alanı olarak villa tipi konutların hayata geçeceği Demirkaya mevkiinde geçtiğimiz ay başlayan yol düzenleme çalışmalarımızı da aralıksız sürdürüyoruz" diye konuştu.

"İki projenin daha startını veriyoruz"

'Bu İlçeye Değer' diyerek başlattıkları 6 adet vizyon projeyi de bu yıl içerisinde tamamlayarak Koçarlı'ya kazandıracaklarını söyleyen Başkan Kaplan, "Marka ilçe olmak için her alandaki çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. En son Ankara'ya gerçekleştirdiğimiz ziyarette de ilçemize daha fazla yatırım kazandırmak için ilgili bakanlıklarımız ve kurumlarımıza taleplerimizi aktardık. İlerleyen süreçte netlik kazanacağını umduğumuz bazı yatırım ve projelerle ilgili de halkımıza müjdelerimiz olacak. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'dan Koçarlı Cumhuriyet Meydanı düzenlemesi ile Çakırbeyli Demokrasi Meydanı ve dükkanların düzenlenmesi projelerimizle ilgili gerekli desteği aldık. Bu iki projemizle ilgili çalışmalar da bu yıl içinde başlayacak. Projelerimize en başından bu yana desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya, Gençlik ve Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu'na, Aydın Valimiz Hüseyin Aksoy'a ve AK Parti Aydın Milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Başkan Kaplan yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi
Başkan Kaplan yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi
Başkan Kaplan yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi
Başkan Kaplan yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi
Başkan Kaplan yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi
Başkan Kaplan yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi

Nedim Kaplan, Hisarcık, Koçarlı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Kaplan yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi - Son Dakika


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