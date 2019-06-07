Son Dakika Haberleri: Başkan Karalar, bayramda şehit yakınlarının acılarını paylaştı
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Başkan Karalar, bayramda şehit yakınlarının acılarını paylaştı

1 saat önce

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, art arda toprağa verilen Adanalı şehitlerin baba ocaklarını ziyaret ederek, şehit yakınlarının acılarını paylaştı.

Başkan Karalar, bayramda şehit yakınlarının acılarını paylaştı, System.String[]
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, art arda toprağa verilen Adanalı şehitlerin baba ocaklarını ziyaret ederek, şehit yakınlarının acılarını paylaştı.

Karalar, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Uzman Onbaşı Eren Yücel ile Hakkari'nin Çukurca İçesi'nde PKK'lı teröristlerce şehit edilen Jandarma Astsubay Ercan Sanca'nın baba ocaklarındaki taziye evlerine giderek, yakınlarının acılarını paylaştı.

İlk olarak şehit Uzman Onbaşı Eren Yücel'in Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'ndeki evine giden Karalar, şehidin yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulunarak bir süre sohbet etti.

Daha sonra şehit Ercan Sanca'nın Seyhan İlçesi Dumpupınar Mahallesi'ndeki evine giden Karalar, burada da acılı aileyle bir süre taziye çadırında oturarak başsağlığı diledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar yaşaması için hayatlarını hiçe sayan ve bu uğurda canlarını feda eden şehitlerin geride kalan yakınlarına sabır dileklerinde bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Kahraman şehitlerimizin yakınları için ne yapsak azdır. Bugün bir vatanda sahipsek, bunu şehitlerimize borçluyuz. Onlara minnetarız" diye konuştu. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:26 Kaynak: İHA
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