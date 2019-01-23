Son Dakika Haberleri: Başkan Karataş Vatandaşlara Bez Torba Dağıttı

Başkan Karataş Vatandaşlara Bez Torba Dağıttı

25 dakika önce

Çanakkale'nin Biga ilçesine Bağlı Karabiga Belediye Başkanı Muzaffer Karataş, halk pazarında vatandaşlara bez torba dağıttı.

Başkan Karataş Vatandaşlara Bez Torba Dağıttı, System.String[]
Çanakkale'nin Biga ilçesine Bağlı Karabiga Belediye Başkanı Muzaffer Karataş, halk pazarında vatandaşlara bez torba dağıttı.

Karataş, yaptığı açıklamada, naylon poşetlerin çevreye zarar verdiğini ve bez torba kullanımının artırılması gerektiğini belirtti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından naylon poşetlerin kullanımının azaltılmasına yönelik ücretlendirme uygulaması başlatması üzerine bez çantalara ilgi arttı. Karabiga Belediye Başkanlığı da bu uygulamalara destek olmak için bez torba dağıttı. Pazar yerinde vatandaşlara çanta dağıtan Belediye Başkanı Muzaffer Karataş, "Karabiga Belediyesi olarak, Kapalı Halk Pazarında alışverişlerde naylon poşetlerin ücretli olarak satılması uygulamasının ardından birçok vatandaşın bez çanta kullanmaya başlaması, hem de naylon poşet kullanımının azaltılmasına yönelik uygulamaları desteklemek için belde halkımıza bez poşet dağıtımı yaptık. Bez torba dağıtımı halkımız tarafından yoğun ilgi gördü" dedi. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:30 Kaynak: İHA

Çanakkale, Karabiga, Karataş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Market Reyonları ile Pazar Arasındaki Fiyat Farkı Tepkilere Yol Açıyor Patlıcana 3 Ayda Yüzde 400 Zam Geldi

Salebin Kilosu 950 Liraya Çıktı ATM Faresi, Suçuna 8 Yaşındaki Oğlunu da Alet Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 14:55:45. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Karataş Vatandaşlara Bez Torba Dağıttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]