Başkan Karataş Vatandaşlara Bez Torba Dağıttı
25 dakika önce
Çanakkale'nin Biga ilçesine Bağlı Karabiga Belediye Başkanı Muzaffer Karataş, halk pazarında vatandaşlara bez torba dağıttı.
Çanakkale
'nin Biga
ilçesine Bağlı Karabiga
Belediye Başkanı Muzaffer Karataş
, halk pazarında vatandaşlara bez torba dağıttı.
Karataş, yaptığı açıklamada, naylon poşetlerin çevreye zarar verdiğini ve bez torba kullanımının artırılması gerektiğini belirtti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından naylon poşetlerin kullanımının azaltılmasına yönelik ücretlendirme uygulaması başlatması üzerine bez çantalara ilgi arttı. Karabiga Belediye Başkanlığı da bu uygulamalara destek olmak için bez torba dağıttı. Pazar yerinde vatandaşlara çanta dağıtan Belediye Başkanı Muzaffer Karataş, "Karabiga Belediyesi olarak, Kapalı Halk Pazarında alışverişlerde naylon poşetlerin ücretli olarak satılması uygulamasının ardından birçok vatandaşın bez çanta kullanmaya başlaması, hem de naylon poşet kullanımının azaltılmasına yönelik uygulamaları desteklemek için belde halkımıza bez poşet dağıtımı yaptık. Bez torba dağıtımı halkımız tarafından yoğun ilgi gördü" dedi. - ÇANAKKALE
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:30 Kaynak: İHA
Market Reyonları ile Pazar Arasındaki Fiyat Farkı Tepkilere Yol Açıyor
Patlıcana 3 Ayda Yüzde 400 Zam Geldi
Salebin Kilosu 950 Liraya Çıktı
ATM Faresi, Suçuna 8 Yaşındaki Oğlunu da Alet Etti