Başkan Kassanov : "2020 yılında binlerce Ahıskalı Türk vatandaşı oldu" - Son Dakika

Başkan Kassanov : "2020 yılında binlerce Ahıskalı Türk vatandaşı oldu"

03.01.2021 16:12
Başkan Kassanov :

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov yeni yıl dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında binlerce Ahıska Türk'ünün istisnai vatandaşlık hakkından yararlandığını belirtti.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov yeni yıl dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında binlerce Ahıska Türk'ünün istisnai vatandaşlık hakkından yararlandığını belirtti.

Başkan Kassanov, 2021 yılının dostluk, barış ve kardeşlik getirmesini dilediği mesajında, "Yeni yılın, 76 yıldır dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan aziz Ahıskalı Türk milletimize, barış, sorunlarının çözülmesine, mutlu bir hayatın başlangıcına vesile olmasını dilerim" dedi.

2020 yılının korona virüs (Covid-19) salgını gölgesinde geçmesine rağmen DATÜB olarak faaliyetlerine ara vermeden devam ettiklerini kaydeden Kassanov, biz yine DATÜB olarak faaliyetlerimize ara vermeden, var gücümüzle devam etme kararlılığı gösterdik. Bir taraftan çalışmalarımızı sürdürürken diğer taraftan ise salgından etkilenen kardeşlerimize yardım elimizi uzattık. Gerek Türkiye'de yaşayan gerekse de dünyanın farklı ülkelerinde ikamet eden 10 binden fazla ihtiyaç sahibi ailelerimize gıda yardımında bulunarak onların yanında olduk. DATÜB olarak yürüttüğümüz faaliyetler içerisinde korona virüs salgını ile mücadeleye yönelik olarak, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Türk Ocakları iş birliğinde Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan ve Gürcistan'dan olan Ahıskalı Türk doktorlarla birlikte yaptığımız 'Türk Dünyası Covid-19'la Mücadele Online Eğitim Programı' bu yönde attığımız adımlar içerisinde büyük önem taşımaktadır.

Devletimizin ilgili kurumları ile gerçekleştirdiğimiz resmi görüşmelerde, Türkiye'de yaşayan milletimizin ikamet izni, çalışma izni, iskanlı göç, doktorlarımızın diploma denkliği ve diğer öncelikli konular ele alındı. Teknolojinin sunduğu imkanlardan faydalanarak yaptığımız canlı yayınlar, yerel basında yayınlanan haberler ve sosyal medyada paylaşılan içerikler ile milletimizi her zaman DATÜB faaliyetleri hakkında bilgilendirmeye çalıştık" ifadelerine yer verdi.

2020 yılı içerisinde binlerce Ahıskalı Türk'ün 'İstisnai vatandaşlık' hakkından yararlanarak Türk vatandaşı olduğunu hatırlatan Kassanov, "Hizmet kavramını önemseyerek açtığımız temsilcilik ofislerimize bu yıl DATÜB Ahlat Temsilciliği de katıldı. Bu sayede sizlerle her zamankinden daha fazla temasta olma gayreti içerisinde olduk. DATÜB Genel Merkezi'mizin, Ülke Temsilciliklerimizin özverili faaliyetleri, Gençlik ve Kadın Kollarımızın çalışmalarıyla halkımıza hizmet ettik, yeni yılda da daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın işgal altındaki Karabağ topraklarını geri almak için verdiği mücadelede 9 Ahıska Türk'ünün de şehit olduğunu dile getiren Kassanov

"Yüzlerce kardeşimiz de gazi oldu. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü uğrunda şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, gazilerimize ise sağlıklı günler arzu ediyorum. Başta tüm Türk Dünyası olmakla milletimizin toplum halde yaşadıkları diğer ülkelerde yaşayan Ahıskalı Türklerin ve tüm herkesin yeni yılını kutlar, 2021'nin sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim" dedi. - İSTANBUL

Başkan Kassanov : 2020 yılında binlerce Ahıskalı Türk vatandaşı oldu

Ahıska Türkleri, Koronavirüs, Yeni Yıl, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Kassanov : '2020 yılında binlerce Ahıskalı Türk vatandaşı oldu' - Son Dakika


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