Başkan Kavuş'a Hayırlı Olsun Ziyaretleri

Mazbatasını alarak görevine başlayan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un ilk ziyaretçileri Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca oldu.

BAŞKAN KAVUŞ; "BİZİM BİRLİKTELİĞİMİZ KONYA İÇİN MÜTHİŞ BİR SİNERJİ OLURŞUTURACAK"

Başkan Mustafa Kavuş'a ilk ziyareti Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca gerçekleştirdi. Ziyarete, Ak Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular ve Ak Parti İlçe Yönetimi de eşlik etti. Başkan Kavuş'a hayırlı olsun temennisinde bulunan Kılca sözlerini şöyle sürdürdü; "Milletimiz gerek Konya Büyükşehirde gerekse ilçe belediyelerinde en yüksek oyla bizleri Belediye Başkanı olarak görevlendirdi. Allah bizlere, hemşerilerimize yakışır bir şekilde hizmet etmeyi nasip etsin. Konyamıza önümüzdeki süreç içinde güzel hizmetler kazandıracağız. Bunu başaracak belediyecilik tecrübemiz her birimizde var. Bu tecrübe ve birliktelikten kazanan Konya olacaktır."

Bu ziyareti için Başkan Kılca'ya teşekkür eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile uzun süredir birlikte çalıştıklarını hatırlatarak, "Bir tevafuk olarak Konya'da bir arkadaş ekibi iş başında. Bu Konya için müthiş bir sinerji oluşturacak. Bu sinerjiyi seçim döneminde sahaya yansıttık. Bunun semeresini de yüksek oy alarak aldık. Bu sonuç omuzlarımıza büyük yük bindiriyor. Bir değil iki başkan gibi çalışacağız. Bismillah deyip başladık, aynı hızla devam edeceğiz. Bu birlikteliği önümüzdeki süreçte de en yüksek seviyede devam ettireceğiz. Sonuçta kazanan Konya olacak" diye konuştu.

"MİLLETİMİZİN TEVECCÜHÜNE LAYIK OLMAK İÇİN ÖZVERİ İLE ÇALIŞACAĞIZ"

Başkan Kavuş'un bir diğer ziyaretçisi ise Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı oldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kavuş, bir ekip ruhuyla gerçekleştirilecek çalışmalarda kazananın Konya olacağına vurgu yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve İlçe Belediye Başkanlarıylauyum içerisinde çalışarak Konya'yı çok daha ileriye taşımak için gayret göstereceklerini ifade eden Başkan Mustafa Kavuş, " Seçim çalışmalarımız boyunca aralıksız vatandaşlarla bir araya gelerek projelerimizi anlattık. Bu buluşmalarımızda milletimiz bizi adeta bağrına bastı. Onların bu içten karşılamaları ve dualarıyla, gerek ilçelerimizde gerek Konya Büyükşehirde gerekse ilçelerde en yüksek oyla görevlere geldik. Girdiğimiz bu yeni dönemde, milletimizin bu müthiş teveccühüne layık olabilmek adına 'Gönül Belediyeciliği' sloganı ile kentsel dönüşümden alt yapıya, ulaşımdan trafiğe, spordan eğitime, çevre ve aileye varana kadar bütün alanlarda daha yaşanabilir bir Konya ve daha yaşanabilir bir Meram için özveri ile çalışacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da Ak Partili Belediyeler olarak şehre değer katabilmek adına el birliği ile mücadele edeceklerinin altını çizerek Başkan Kavuş'a yeni görevinde başarılar diledi.