Başkan Kayalar, Kılıçdaroğlu'nu festivale davet etti - Son Dakika

13-14 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek Geleneksel Gümüldür Özdere Mandalina Festivali öncesi Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Ankara'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti, festivale davet etti. CHP Parti Meclisi Üyesi, İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ında yer aldığı buluşmada Kayalar, Kılıçdaroğlu'na satsuma mandalinası da hediye etti.

Ankara temasları

Ankara'da yoğun bir program gerçekleştirdiklerini kaydeden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, " İlçemizin önemli ürünlerinden olan satsuma mandalinasının tanıtımına yönelik gerçekleştireceğimiz festivalimiz öncesi Ankara'da temaslara bulunduk. Parti genel merkezimizde ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başta genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere genel başkan yardımcılarımızı ve milletvekillerimizi ziyaret edip festivalimize davet ettik. Kendilerine bizlere gösterdikleri ilgi ve alaka için teşekkür ederim" dedi.