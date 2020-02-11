Başkan Kılınç, liselilerle buluşuyor - Son Dakika
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Başkan Kılınç, liselilerle buluşuyor

6 saat önce

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, liselilerle buluşma projesi kapsamında Atatürk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Başkan Kılınç, liselilerle buluşuyor, System.String[]

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, liselilerle buluşma projesi kapsamında Atatürk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.


Atatürk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Demir, idareciler ve öğretmenler tarafından karşılanan Başkan Kılınç, yöneticilerden okul ile ilgili bilgi aldı.


Daha sonra okulun konferans salonunda öğrencilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, öğrencilerle mesleki deneyimlerini paylaşıp, okumanın önemine dikkat çekti.


Başkan Kılınç, "Geleceğimizin en büyük teminatı olan siz kıymetli çocuklarımızın kitap okuma alışkanlığı kazanması, kitaplara gereken değeri ve özeni göstermesi gelişiminiz açısından oldukça önemli. Güçlü bir Türkiye için okuyup, çevrenizdekileri okumaya teşvik edin. Güçlü ve hedeflerine ulaşan bir Türkiye ancak bu yolla sağlanabilir" diye konuştu.


Program sonunda öğrencilere kitap hediye eden Başkan Kılınç'a okul müdürü Mehmet Demir tarafından plaket takdim edildi. - ADIYAMAN

Mustafa Kemal Atatürk, Süleyman Kılınç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:13 Kaynak: İHA
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