Başkan Kuş Türkiye geneli ankette yine zirvede - Son Dakika

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, SONAR Araştırma Şirketi tarafından ülke genelinde yapılan pandemi dönemi en başarılı Belediye Başkanları arasında Türkiye'de 2'nci oldu. Başkan Kuş, daha önce yapılan birçok ankette ülke genelinde dereceye girmişti.

Anket şirketi SONAR Araştırma, Büyükşehir olmayan il belediye başkanları ve İstanbul dışındaki ilçelerde korona virüs pandemisi döneminde başarılı olan belediye başkanları anketini yayınladı.

Yayımlanan ankette Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Türkiye'de en başarılı ikinci belediye başkanı oldu. Anket büyükşehir olmayan 51 ildeki belediye başkanları ile İstanbul dışındaki 137 ilçelerde yapıldı. Kendi seçmenlerine yöneltilen sorular eşliğinde başarılı ilk 15 ve ilk 10 belediye başkanlarının listesi belirlendi. Yayınlanan listede Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, yüzde 68.6 ile ikinci oldu. Konya Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca yüzde 70.4 ile birinci olurken, Erzurum Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ise yüzde 67.5 ile üçüncü oldu. - ŞANLIURFA