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Başkan Nursaçan: "Türkiye'nin en güvenli OSB'siyiz" - Son Dakika

Başkan Nursaçan: "Türkiye'nin en güvenli OSB'siyiz"

27.09.2021 13:58
Başkan Nursaçan:

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, yaptıkları çalışmalarla Kayseri OSB'yi Türkiye'nin en güvenli OSB'si haline getirdiklerini belirtti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, yaptıkları çalışmalarla Kayseri OSB'yi Türkiye'nin en güvenli OSB'si haline getirdiklerini belirtti. Türkiye'deki sigorta firmalarının Kayseri Bölge Müdürlükleri ve acentelerle bir araya gelen Başkan Nursaçan, sigortacıların güvence konusunda üretimden yana tavır almalarını istedi ve bu desteği vereceklerine inancını dile getirdi. Toplantıdan sonra Kayseri OSB İtfaiyesi'nde çarpıcı görüntülerin yer aldığı bir tatbikat gerçekleştirildi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Müdürlüğü'nde sigortacılarla gerçekleştirilen toplantıda İtfaiye Müdürü Abdurrahman Yaprak tarafından OSB itfaiyesinin ekip ve ekipman durumu, yangınlara karşı yapılan faaliyetler ve müdahale konusunda ayrıntılı bilgiler verildi. Türkiye'deki sigorta firmalarının bölge müdürleri ve acentelerin katıldığı toplantıda Kayseri OSB İtfaiyesi de gezildi. İtfaiye İhbar İzleme Merkezi hakkında açıklamalar yapan Yaprak, bu merkezin Türkiye'de başka bir ilde olmadığını söyledi. Toplantıda bir konuşma yapan Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, sözlerine İtfaiye Teşkilatı'nın 307'inci kuruluş yılını ve İtfaiye Haftasını kutlayarak başladı. Türkiye'nin ve dünyanın her yıl pek çok afetle karşılaştığını dile getiren Başkan Nursaçan, "Doğal afetlerin dışında da pek çok kazalarla canımız ve malımız tehdit altında. Elbette doğal afetleri önlememiz çok mümkün gözükmüyor; ama bunlara karşı hazırlıklı olmamız mümkün. Doğal afetleri değilse de insan kaynaklı kazaları önlememiz ya da en azından sayısını asgari düzeye indirmemiz de mümkün. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi İtfaiyesi böyle bir kaygı ile bu noktaya geldi. Buradan, sizlerin huzurunda açıkça ifade ediyorum ki; Kayseri OSB İtfaiyesi, Türkiye'nin en modern itfaiye teşkilatlarından birisi haline gelmiştir" dedi. Kayseri OSB İtfaiyesi'nin gücünü artırarak Organize Sanayi Bölgesi'ni daha da güvenli hale getirdiklerini ifade eden Başkan Tahir Nursaçan, sözlerini şöyle sürdürdü;

"2015 yılında göreve gelmemizle birlikte itfaiye teşkilatına özel bir önem vererek, 7 adet tam donanımlı itfaiye aracını filomuza kattık. Bunlardan biri olan Koca Yusuf 24 bin litre su ve 600 litre köpük kapasitesine sahiptir ve suyu 10 bar basınçta 85 metre uzağa gönderebilen bir monitör vardır. Bu araçtan alındığı dönemde Türkiye'de sadece 2 adet vardı. 2019 yılında ise Seyit Onbaşı adını verdiğimiz 45 bin litre su ve 2 bin litre köpük kapasiteli aracımızı filomuza kattık. Suyu 10 bar basınçta 110 metre uzağa gönderebilme kapasitesine sahip olan bu aracımız kullanılan pompa bakımından Türkiye'de ilk ve tek olan bir araçtır. Bu araçlarımızın sahada ne denli güçlü oldukları ve ne denli isabetli karar vererek aldığımızı Muğla'daki yangınlarda verdiği destekle gördük. Rabbim lazım etmesin; ama bu denli güçlü bir itfaiye teşkilatı Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nin güvenliğini bir kat daha artırmıştır. Bu arada şu hususu da ifade etmeliyim ki, Kayseri OSB İtfaiyesi sadece yangınlara müdahale eden bir itfaiye teşkilatı değildir. En başta eğitim faaliyetlerine ağırlık vererek son beş yılda Kayseri OSB'deki yangınların yüzde 72 oranında azalmasını sağlamıştır. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalarımızın, sanayicilerimizin ve çalışanlarımızın güvenliği için daha pek çok çalışmayı devreye aldık. Bunlardan birisi Gezici Güvenlik Devriyesidir. Sürekli devriye gezen güvenlik görevlilerimiz art niyetli kişilere karşı önemli bir caydırıcılık oluşturmaktadır. Ayrıca Kayseri Organize Sanayi Bölgemizde Kamera Görüntü Yönetim Sistemi de bulunmaktadır. Organize Sanayi Bölgemiz 250'yi aşkın güvenlik kamerası ile 24 saat izlenmektedir. Kamera Görüntü Yönetim Sistemimizin takibi OSB'mizdeki polis merkezimiz tarafından da yapılmaktadır. Bunun yanı sıra OSB'mizin 9 giriş ve çıkış noktasına 18 plaka tanıma sistemi kurulmuştur. Tüm bu çalışmalarla Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nin güvenliğini en üst noktaya çıkardık."

Kayseri OSB'nin güvenliği konusunda azami gayreti gösterdiklerini vurgulayan Başkan Nursaçan, sigortacılardan güvence konusunda destek istedi. Başkan Nursaçan, "Fabrikalarımızla ilgili sigorta poliçelerinizi oluştururken üretimden yana tavır göstermenizi arzu ediyoruz. Bu gayreti göstereceğinize yürekten inanıyoruz" diye konuştu. Kayseri OSB İtfaiyesi'nde gerçekleştirilen toplantı sonrası ayrıca bir tatbikat gerçekleştirildi. İtfaiye Müdürlüğü bahçesindeki bir yapı ve çevresinde çıkarılan yangın sonrası alarm verildi ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangın söndürme ve yangına maruz kalan itfaiyecinin kurtarılmasını kapsayan tatbikat OSB İtfaiyesi'nin personeli tarafından başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Tatbikat sonrası İtfaiye ekipleri tarafından Başkan Nursaçan'a Türk Bayrağı verildi. - KAYSERİ

Başkan Nursaçan: Türkiye'nin en güvenli OSB'siyiz
Başkan Nursaçan: Türkiye'nin en güvenli OSB'siyiz
Başkan Nursaçan: Türkiye'nin en güvenli OSB'siyiz
Başkan Nursaçan: Türkiye'nin en güvenli OSB'siyiz
Başkan Nursaçan: Türkiye'nin en güvenli OSB'siyiz
Başkan Nursaçan: Türkiye'nin en güvenli OSB'siyiz

Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri, Türkiye, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Nursaçan: 'Türkiye'nin en güvenli OSB'siyiz' - Son Dakika


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