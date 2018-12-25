Son Dakika Haberleri: Başkan Özakcan'a Konfederasyondan Ziyaret

Başkan Özakcan'a Konfederasyondan Ziyaret

39 dakika önce

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık önderliğinde konfederasyona bağlı bazı sendikaların yöneticileri Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Özakcan'a Konfederasyondan Ziyaret, System.String[]
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık önderliğinde konfederasyona bağlı bazı sendikaların yöneticileri Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ı makamında ziyaret etti.

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'a düzenlenen nezaket ziyaretinde Birleşik Kamu- İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık'a, Eğitim-İş Aydın Şube Başkanı Remzi Çomakçı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Tüm Yerel- Sen Genel Merkez Yöneticisi Servet Toptaş ve Tüm Yerel- Sen Aydın Şube Yönetim Kurulu Üyeleri eşlik etti.

Çeşitli konularda bilgi alışverişinin yapıldığı ziyarette yöneticiler Başkan Özakcan'a insan odaklı başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ettiler. Düzenlenen nezaket ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, sendika yetkililerine çalışmalarında başarılar diledi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:07 Kaynak: İHA

Mehmet Balık, Mehmet Mesut Özakcan, Efeler, Güncel
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