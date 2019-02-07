Son Dakika Haberleri: Başkan Özakcan'a Sandıkta Şeref Sözü

Başkan Özakcan'a Sandıkta Şeref Sözü

11 dakika önce

Demokrat Parti'den tekrar aday olan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, pazarcı esnafı ve alış veriş yapan vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Özakcan'a Sandıkta Şeref Sözü, System.String[]
Demokrat Parti'den tekrar aday olan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, pazarcı esnafı ve alış veriş yapan vatandaşlarla bir araya geldi.

31 Mart Yerel Seçimlerinde Demokrat Parti'den tekrar Efeler Belediye Başkan adaylığını açıklayan Başkan Özakcan'a pazar ziyaretinde eşi Gülay Özakcan'da eşlik etti. Göreve geldiği günden beri halkın içinde olmayı tercih eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'a pazarcı esnafı, 'siz bizi hiç unutmadınız, bizde sizi unutmayacağız, sandıkta beraberiz' diyerek sevgi gösterisinde bulundu.

Kuloğlu Mahallesi'nde ürettiği ürünleri Çarşamba Pazarı'nda satmaya gelen bir vatandaş, " Başkanım size olan sevgimi nasıl söyleyeyim bilmiyorum. Şuramda bağrımda yeriniz, sizi bağrıma basasım geliyor" diyerek Başkan Özakcan'ın seçim broşürünü göğsüne koyarak fotoğraf çektirdi.

"Sık sık güler yüzlü Başkanımız, Mesut Abimiz, sana şeref sözü, sandıkta da bunu göstereceğiz" diyen vatandaşlara Başkan Özakcan," Bizim samimiyetimiz yürekten gelen gülüşümüzden bellidir. Hiçbir zaman dil, din, renk, ırk ayırmadan tüm insanları kucaklayan bir anlayış ve inanışla 5 yıl sizlere Efeler Belediye Başkanı olarak hizmet ettim. Bu hizmetlerimizin daha da artarak devamı ve sizlerin memnuniyetiniz için 31 Mart günü Demokrat Parti ile Efeler şahlanacak, Efeler Mesut olacak" ifadelerini kullandı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:48 Kaynak: İHA

Mehmet Mesut Özakcan, Demokrat Parti, Efeler, Güncel
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