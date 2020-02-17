Başkan Posbıyık ziyaretçilerini ağırladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Posbıyık ziyaretçilerini ağırladı - Son Dakika

Başkan Posbıyık ziyaretçilerini ağırladı

7 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık gün içerisinde farklı siyasi parti ve STK temsilcilerini makamında ağırladı.

Başkan Posbıyık ziyaretçilerini ağırladı, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık gün içerisinde farklı siyasi parti ve STK temsilcilerini makamında ağırladı.


Kdz. Ereğli Belediyesi sosyal medya hesaplarından paylaşılan bilgilere göre Başkan Halil Posbıyık gün içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kdz. Ereğli Kadın Kolları Başkanı Naile Bingöl ve yönetimi, CHP Ormanlı Belde Başkanı Ahmet Arslan ve yönetimi, Yeniden Refah Partisi Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Adem Çetinkaya, Teşkilat Başkanı Erdal Bayraktaroğlu ve Basın Sözcüsü Murat Öztürk'ü, Kızılay Kan Merkezi Kurum Müdürü Mehmet Günaydın, kan bağışı uzmanları Elif Duman ve Özcan Güler, Kızılay Kdz. Ereğli Şube Başkanı Yaşar Ciğer, Zonguldak İnsani Yardım Vakfı İl Temsilcisi İlyas Yazıcı ve Kdz. Ereğli Temsilcisi Mustafa Köseoğlu'nu makamında kabul ederek kendileri ile bir süre sohbet etiği belirtildi. - ZONGULDAK

Halil Posbıyık, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Üniversite öğrencisi apart dairesinde halatla boynundan asılı halde bulundu
Oyuncu Erkan Kolçak Köstengil, bebeğine koyacağı ismi açıkladı Hint ordusunda kadın subaylar artık eşit haklara sahip olacak, komutanlık da yapabilecek 17 yaşındaki Endonezyalı Sarah annesini öldüren saldırganlara cezaevinde sordu: Bunu neden yaptınız?

Son Dakika Haberleri
22:01 İmaj değiştiren Selin Ciğerci takipçilerini uyardı: Kimseye benzetmeyin
21:41 Seçil Gür'ün sürprizi Serdar Ortaç'ın yüzünü güldürdü
21:41 Çırağan'da Gelin Damat Fashion Day Defilesi
21:29 Aleyna Tilki'den kafaları karıştıran sözler: Bir sürü sevgilim var, erkekli kadınlı
20:22 Çağatay Ulusoy, Hakan Muhafız'ın 3. sezonunun ne zaman başlayacağını duyurdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 22:48:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Posbıyık ziyaretçilerini ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]