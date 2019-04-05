Son Dakika Haberleri: Başkan Saklı'dan Şehit Ahmet Budak'ın Ailesine Ziyaret

Başkan Saklı'dan Şehit Ahmet Budak'ın Ailesine Ziyaret

12 dakika önce

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde AK Parti'den belediye başkanı seçilen Tahir Saklı, 3 yıl önce terör örgütü tarafından düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan AK Parti'li Ahmet Budak'ın ailesini ziyaret etti.

Başkan Saklı'dan Şehit Ahmet Budak'ın Ailesine Ziyaret, System.String[]
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde AK Parti'den belediye başkanı seçilen Tahir Saklı, 3 yıl önce terör örgütü tarafından düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan AK Parti'li Ahmet Budak'ın ailesini ziyaret etti.

AK Parti Şemdinli İlçe Başkanı Fahri Şakar ve Belediye Başkanı Tahir Saklı, 1 Kasım 2015 seçimlerinde AK Parti'nin Hakkari birinci sırada milletvekili adayı olan ve 14 Eylül 2016 tarihinde evinin önünde terör örgütü PKK'nın silahlı saldırısı sonucu şehit olan Ahmet Budak'ın ailesini ziyaret etti. Tahir Saklı, Ahmet Budak'ın babasıyla bir süre sohbet edip çay içti. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:42 Kaynak: İHA

Hakkari, Tahir Saklı, Ahmet Budak, Güncel
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