Başkan Sekmen: "Şehitlerimiz aziz milletimizin şeref payeleridir" - Son Dakika

Başkan Sekmen: "Şehitlerimiz aziz milletimizin şeref payeleridir"

18.03.2021 10:14
Başkan Sekmen:

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Bingöl Şehitliği'nin açılışında yaptığı konuşmada, "Vatanımız için toprağa düşen şehitlerimiz aziz milletimizin şeref payeleridir" dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Bingöl Şehitliği'nin açılışında yaptığı konuşmada, "Vatanımız için toprağa düşen şehitlerimiz aziz milletimizin şeref payeleridir" dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Bingöl'de yaptırılan Bingöl Şehitliği'nin açılışına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Vali Kadir Ekinci, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve AK Parti İl Başkanı Haşim Sağlar da katıldı. Tören konuşmasında şehitlik mertebesinin önemini anlatan Başkan Sekmen, "Kutsal bildiğimiz değerleri korumak için savaşırken şehit olmak bir Müslüman için en büyük mertebedir. Rabbimizin, 'Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın. Bilakis onlar Rableri katında diridirler' ayeti kerimesi, şehitlik mertebesinin önemini bizlere anlatmaktadır" dedi. "Fahri Kainat Efendimiz Hz. Muhammed, şehitlik mertebesinin yüceliğine işaret eden bir Hadis-i Şerifinde 'Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, Allah yolunda savaşıp öldürülmeyi, sonra diriltilip yine öldürülmeyi, sonra diriltilip yine öldürülmeyi ne kadar çok isterdim' diyerek şehitlik mertebesinin önemini ifade etmiştir" diyen Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün sahip olduğumuz ay-yıldızlı bayrağımızın gölgesi altında hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşadığımız bu yurt, üzerinde özgürce gezindiğimiz bu topraklar, yüz binlerce şehidin kanlarıyla vatanlaştırılmıştır. İşte bu şiarla hareket eden bizler şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmaya, milli ve manevi değerlerimizi yarınlarımıza aktarmaya devam ediyoruz."

"Çanakkale ruhunu daima canlı tutmalıyız"

Başkan Mehmet Sekmen, Çanakkale ruhunun hafızalarda daima canlı tutulması gerektiğini bildirdi. Sekmen, şunları kaydetti: "Bugün burada çok anlamlı bir günde sizlerle birlikteyiz. Malumunuz hem Çanakkale Zaferi'mizin yıldönümünde hem de Şehitlerimizi Anma Günü'nde kahramanlarımızın aziz hatıralarını yad ediyoruz. Bizleri böylesine ulvi bir amaç etrafında toplayan Yüce Allah'a hamd olsun. Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Bingöl Şehitliği'miz; Şehitlik Cami, anıt duvar, abdesthaneler, engelli vatandaşlarımız için özel üniteler ve dinlenme alanlarından oluşuyor. Bu güzel eserin oluşmasında emeği geçen mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum, her birini tek tek kutluyorum. Bilindiği gibi mart ayı tıpkı ağustos gibi nice zaferlerin kazanıldığı bir aydır. Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde hatırlamamız ve zaferden çıkarmamız gereken dersler de vardır. Çanakkale destanı yazılırken doğusundan batısına eli silah tutan vatan evlatları görev almıştır. ve bilmekteyiz ki, geçmişten ibret alarak Çanakkale ruhunu canlı tuttuğumuz müddetçe ulaşamayacağımız hedef, başaramayacağımız iş, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir problem olmayacaktır

Çanakkale Savaşları'nın yıl dönümünde bizlere düşen en büyük görev, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü, birlik ve beraberliğimizi daima korumak, Devletimiz ve milletimizin bekası için sürekli çalışmaktır." Konuşmaların ardından Bingöl Şehitliği'nin açılışı gerçekleştirildi. - ERZURUM

Başkan Sekmen: Şehitlerimiz aziz milletimizin şeref payeleridir
Başkan Sekmen: Şehitlerimiz aziz milletimizin şeref payeleridir
Başkan Sekmen: Şehitlerimiz aziz milletimizin şeref payeleridir
Başkan Sekmen: Şehitlerimiz aziz milletimizin şeref payeleridir
Başkan Sekmen: Şehitlerimiz aziz milletimizin şeref payeleridir
Başkan Sekmen: Şehitlerimiz aziz milletimizin şeref payeleridir
Başkan Sekmen: Şehitlerimiz aziz milletimizin şeref payeleridir
Başkan Sekmen: Şehitlerimiz aziz milletimizin şeref payeleridir

Mehmet Sekmen, Çanakkale, Erzurum, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Sekmen: 'Şehitlerimiz aziz milletimizin şeref payeleridir' - Son Dakika


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