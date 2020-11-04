Başkan Şerifoğulları: "Elazığ olarak tüm gücümüzle İzmirli kardeşlerimizin yanındayız" - Son Dakika

Başkan Şerifoğulları: "Elazığ olarak tüm gücümüzle İzmirli kardeşlerimizin yanındayız"

04.11.2020 14:37
Başkan Şerifoğulları:

Deprem bölgesi İzmir'e giden Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları,"Geçtiğimiz Ocak ayında aynı felaketle karşı karşıya kalan Elazığ olarak, tüm gücümüzle İzmirli kardeşlerimizin yanındayız"dedi.

Deprem bölgesi İzmir'e giden Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları,"Geçtiğimiz Ocak ayında aynı felaketle karşı karşıya kalan Elazığ olarak, tüm gücümüzle İzmirli kardeşlerimizin yanındayız"dedi.

İzmir'de meydana gelen depremin ardından, 24 Ocak'ta depremi yaşayan Elazığ'dan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, beraberinde AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık ve Zülfü Demirbağ bölgeye gitti. Bölgede depremde ağır hasar alan İzmir'in Bayraklı ilçesini ziyaret eden heyet, enkaz alanlarında incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten heyet, Rıza Bey Apartmanı enkazında yaşamlarını yitiren Elazığlı 16 yaşındaki ikizler Çınar ve Sayra Alpgündüz'ün ailesine de taziye ziyareti yapıp, çeşitli temaslarda bulundu.

İzmir'de yaşanan depremin hemen akabinde Türkiye'nin tek yürek olarak birlik, beraberlik ve dayanışma içinde, omuz omuza yaraları sarmak için seferber olduğunu belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları,"İzmirli kardeşlerimizin yaralarını sarmaya destek sağlamak adına depremin hemen akabinde Elazığ Belediyesi olarak yardım tırlarımızı afet bölgesine ulaştırdık. Bugün bizler de milletvekillerimizle birlikte İzmir'deyiz, İzmirli kardeşlerimizin yanındayız. İzmirli kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Elazığ olarak İzmir'in yaşadığı acıyı çok iyi anlıyoruz. Geçtiğimiz Ocak ayında aynı felaketi biz de yaşadık. Devletimizin, milletimizin güçlü desteğiyle yaralarımızı sarmaya devam ediyoruz. İzmir'imiz de bu güçlü destekle en kısa sürede yaralarını saracaktır. Elazığ olarak tüm gücümüzle İzmirli kardeşlerimizin yanındayız, bundan sonrada tüm imkanlarımızla yanlarında olacağız. Bir kez daha depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum"ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Başkan Şerifoğulları: Elazığ olarak tüm gücümüzle İzmirli kardeşlerimizin yanındayız
Başkan Şerifoğulları: Elazığ olarak tüm gücümüzle İzmirli kardeşlerimizin yanındayız
Başkan Şerifoğulları: Elazığ olarak tüm gücümüzle İzmirli kardeşlerimizin yanındayız
Başkan Şerifoğulları: Elazığ olarak tüm gücümüzle İzmirli kardeşlerimizin yanındayız

Edibe Şahin, Elazığ, İzmir, Ocak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Şerifoğulları: 'Elazığ olarak tüm gücümüzle İzmirli kardeşlerimizin yanındayız' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Eşini, kayınvalidesini ve baldızını öldürüp intihar etmişti! Her şey 3 çocuğunun gözleri önünde olmuş Son Dakika! 81 ile gönderilen yeni koronavirüs genelgesine göre pek çok işletme 22:00'de kapanacak beIN SPORTS'ta Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanı Saad Saleh Al-Hudaifi istifa etti Son Dakika! Biden'ın ekibinden Trump'ın "Oy sayımını durdurun" çağrısıyla ilgili ilk açıklama: Avukatlarımız hazır bekliyor Depremde hayatını kaybeden Göztepe taraftarı Ali Çağın Kaygusuz'un nişanlısından duygu yüklü paylaşım Türkiye'ye temsilci atamayan birçok sosyal medya devine 10 milyon lira ceza kesildi Amerika'da yaşayan Kerimcan Durmaz, seçimin ardından iç savaş çıkacağı iddiası üzerine soluğu markette aldı Enkaz altından çıkarılan Ayda'nın anne ve babası taşınmak için ev arıyormuş
Son Dakika: İstanbul'da esnek mesai dönemi başlıyor! Vali Yerlikaya uygulamanın detaylarını anlattı Son Dakika: İstanbul'da esnek mesai dönemi başlıyor! Vali Yerlikaya uygulamanın detaylarını anlattı         
14:18
Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor         
14:07
Piyasalar ABD Merkez Bankası'nın toplantısına odaklandı Piyasalar ABD Merkez Bankası'nın toplantısına odaklandı         
13:53
Selen Görgüzel Alkan koronavirüse yakalandı Selen Görgüzel Alkan koronavirüse yakalandı         
13:30
Korona tedavisi gören Soylu'nun da yer aldığı kabine toplantısı fotoğrafı kafa karıştırmıştı! Korona tedavisi gören Soylu'nun da yer aldığı kabine toplantısı fotoğrafı kafa karıştırmıştı! "Arşiv" olduğu ortaya çıktı         
13:12
15 dakikalığına üst kattaki komşusuna çıktı, yaklaşık 100 bin lirasını çaldırdı 15 dakikalığına üst kattaki komşusuna çıktı, yaklaşık 100 bin lirasını çaldırdı         
12:27
LPG'li araçlar AVM'lerin kapalı otoparklarına girebilecek LPG'li araçlar AVM'lerin kapalı otoparklarına girebilecek         
11:41
Yeni ayakkabıyı alıp yerine ayağındaki eskileri bıraktı, bir de not yazdı: Ayağım üşüyordu, hakkını helal et Yeni ayakkabıyı alıp yerine ayağındaki eskileri bıraktı, bir de not yazdı: Ayağım üşüyordu, hakkını helal et         
11:04
Jeofizik uzmanı Prof. Dr. Murat Utkucu: Marmara Denizi altında büyük bir deprem riski var Jeofizik uzmanı Prof. Dr. Murat Utkucu: Marmara Denizi altında büyük bir deprem riski var         
10:51
Depremde enkaz altında kalanlar ile 112 görevlileri arasındaki konuşmalar yürek burktu: Dayanamıyoruz, lütfen çabuk gelin Depremde enkaz altında kalanlar ile 112 görevlileri arasındaki konuşmalar yürek burktu: Dayanamıyoruz, lütfen çabuk gelin         
10:39
Son Dakika! Trump: ABD yüksek mahkemesine gideceğiz, sayımın durmasını istiyoruz Son Dakika! Trump: ABD yüksek mahkemesine gideceğiz, sayımın durmasını istiyoruz         
10:29
Çiğ süt destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak Çiğ süt destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak         
10:11
Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor         
08:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
08:19
Eşinin karşı çıkmasına rağmen Artvin'de çilek üretimine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Eşinin karşı çıkmasına rağmen Artvin'de çilek üretimine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor         
08:03
ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak? ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak?         
23:48
Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş         
21:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2020 14:41:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Şerifoğulları: "Elazığ olarak tüm gücümüzle İzmirli kardeşlerimizin yanındayız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei