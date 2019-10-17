Son Dakika Haberleri: Başkan Söğüt, "Daha fazla genci sporla buluşturacağız"
Son Dakika Spor Başkan Söğüt, 'Daha fazla genci sporla buluşturacağız'

Başkan Söğüt, "Daha fazla genci sporla buluşturacağız"

1 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, gruplarında 7'de 7 yaparak güzel bir başlangıca imza atan Körfez Gençlerbirliği U16 Futbol takımıyla yemekte bir araya geldi.

Başkan Söğüt,

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, gruplarında 7'de 7 yaparak güzel bir başlangıca imza atan Körfez Gençlerbirliği U16 Futbol takımıyla yemekte bir araya geldi.


Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, gruplarında 7'de 7 yaparak güzel bir başlangıca imza atan Körfez Gençlerbirliği U16 Futbol takımıyla Tütünçiftlik sahildeki Körfez Belediyesi Sosyal Tesislerinde bir araya geldi. Birlikteliğe Körfez Belediye Başkan Yardımcıları Faruk Denli ve Osman Yurt, Körfez Kent Konseyi Başkanı ve Körfez Gençlerbirliği Yönetim Kurulu üyesi Nazmi Akın, Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Koordinatörü Selami Tanış, Özel Kalem Müdürü Zekeriya Çetin, kulüp antrenörleri ve hocalar katıldı.


Körfez'in sporda bir marka olduğunu ve bu doğrultuda da çalışmaları sürdürdüklerini belirten Başkan Söğüt, "Spor akademilerimizde binlerce çocuğa eğitim veriyoruz. Branş sayımız her geçen gün artıyor. Körfez Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Yaptığımız ve yapacağımız projelerimizle sporculara verdiğimiz desteği gözler önüne serdik. Son yıllarda her yaş grubunda önemli başarılar alınıyor. Bu bizleri mutlu ediyor. Körfez, çok değerli sporcuların yetiştiği bir merkez haline gelecektir" dedi. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:40 Kaynak: İHA
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