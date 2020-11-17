Başkan Soyer, Çocuk Hakları 2020 Zirvesinde konuştu - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çocuk ve Haklarını Koruma Platformunun bu yıl İzmir'de düzenlediği Çocuk Hakları 2020 Zirvesinde konuştu. Yerel yönetimler olarak yapacakları öncelikli çalışmanın çocukların eşit koşullarda gelişmesine katkı sunmak olduğunu dile getiren Soyer, "Çocuklarımız yaşadığımız şehirlerde söz sahibi olmalı. Türkiye'de ilk defa Çocuk Belediyesi'ni Seferihisar'da açmıştık. Önümüzdeki süreçte bunu tüm İzmir'e yayacağız" dedi.

Çocuk ve Haklarını Koruma Platformunun 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle düzenlediği "Çocuk Hakları 2020 Zirvesi" bu yıl İzmir'de çevrim içi gerçekleşti. "Çocuk Hakları Bağlamında Pandemi ve Adalete Erişim" başlığı altında düzenlenen zirvenin açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yerel yönetimler olarak yapacakları en öncelikli çalışmanın çocukların eşit koşullarda gelişmesine katkı sunmak olduğunu dile getirdi.

Çocuklar için yeni merkez geliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bu anlamda yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi veren Soyer, "İzmir'de çocuklar için fırsat eşitliği oluşturmanın, kendi haklarını bilmelerinin ve kendilerine dair söz söyleyebilmelerine katkı sunmanın çabası içerisindeyiz. İzmir'in özellikle arka mahallelerinde yaşama geçirdiğimiz Masal Evleri ile Kültürpark Çocuk Keşif Atölyeleri Merkezi'miz bu amaca hizmet ediyor. Çocukların yaşadığımız şehirlerde söz sahibi olması gerektiğini her defasında dile getiriyorum. Türkiye'de ilk defa Çocuk Belediyesi'ni Seferihisar'da açmıştık. Önümüzdeki süreçte bunu tüm İzmir'e yaymak için çalışmalarımız devam ediyor. Gürçeşme Yerleşkesini Çocuk Belediyesi olarak düzenliyoruz. Burada ayrıca Kuşaklararası Etkileşim Merkezi de yer alacak" dedi.

Belediye tesisleri eğitim merkezine dönüştü

Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik pandemi döneminde yürüttükleri çalışmaları anlatan Soyer, özellikle uzaktan eğitim döneminde evlerinde bilgisayarı, tablet olmayan çocukların eğitimden eşit yararlanması için belediye tesislerini eğitim merkezlerine dönüştürdüklerini, interneti olmayan 20 bin öğrenciye internet, 3 bin öğrenciye de tablet dağıtmaya başladıklarını ayrıca yurttaşların desteği ile "Askıda Tablet" bağış kampanyasını sürdürdüklerini dile getirdi.

Otobüsleri farkındalık oluşturmak için giydiriyoruz

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında online Çocuk Hakları Film Festivali düzenlediklerini aktaran Soyer, "Ayrıca İzmir'de çocuk hakları konusunda farkındalık oluşturmak için de 20 otobüsümüzü Çocuk Hakları Sözleşmesindeki maddelerin yer alacağı şekilde giydiriyoruz. İzmir'de sadece çocuklarla ilgili değil yürüttüğümüz tüm çalışmalarımızda çocuğun üstün yararını en temel ilkelerden biri olarak kabul ediyoruz. Nitekim Türkiye'de bu ilkeyi stratejik planına dahil eden ilk belediye olmanın gururunu yaşıyoruz. Şehrimizde, çocukların eşit şartlarda tüm haklarını kullanabileceği bir iklim yaratmanın gayreti içerisindeyiz. Çocuk hakları ile ilgili çalışmalar yürüten tüm paydaşlarımız ve sivil toplum örgütleri ile daha fazla ortaklaşmayı ve çözüm odaklı yeni projeler geliştirmeyi istiyoruz" dedi.

2011-2014 yılları arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının kurucu bakanı olarak görev yapan Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin de, "Çocuğa dair derdi olanlarla yapılacak çok iş var. Yaşam hakkı, eğitim hakkı, sağlık hakkı, çocuklar için adalet. Yaşam hakkı en temel hak. 5 yaşına gelmeden temiz su bulamadığı için ölen çocuklar var. Göçten ve savaşlardan en çok kadınlar ve çocuklar mağdur oluyor" diye konuştu.

Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu Başkanı Figen Özbek de, son olarak şöyle devam etti:

"2013 yılından bu yana 24 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelmesi ile oluşan platform olarak her yıl 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında çocukların haklarına dair konuları derinlemesine işlemek amacıyla zirve düzenliyoruz. Bu yıl bu buluşmayı İzmir'de yapıyoruz. Bizler çocuklar için varız. Çocuklar mutlu olduğu zaman dünyada adil kararlar alınır. Hepimiz mutlu çocukları dünyaya kazandırmak için çalışıyoruz." - İZMİR