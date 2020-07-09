Başkan Soyer'den sosyal demokrat belediyecilik vurgusu - Son Dakika

Başkan Soyer'den sosyal demokrat belediyecilik vurgusu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Sosyal Demokrasi Vakfının (SODEV) bu yıl ilk kez çevrimiçi düzenlediği Yerel Yönetimler Okulu'na katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Sosyal Demokrasi Vakfının (SODEV) bu yıl ilk kez çevrimiçi düzenlediği Yerel Yönetimler Okulu'na katıldı. Katılımcılara İzmir Büyükşehir Belediyesinin sosyal demokratik belediyecilik anlayışı ve uygulamalarını aktaran Soyer, "İzmir'i dünya ölçeğinde bir kent yapma hedefiyle yürüttüğümüz tüm çalışmalar, özünde referansını bu şehrin tarihinden ve sosyal demokrat belediyecilikten alan bir yaklaşımın sonucu" dedi.

Mesut Özil'in Türkiye ya da ABD'ye transfer olacağı iddia edildi
Seul Belediye Başkanı vasiyet mesajı bırakıp ortadan kayboldu
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, SODEV'in Yerel Yönetimler Okulu'na katıldı. 22 Haziran'da başlayan sekiz derslik programın söyleşi olarak yapılan son etkinliğine konuk olan Başkan Soyer, katılımcılara sosyal demokratik belediyecilik anlayışını anlattı. Bu yıl ilk kez çevrimiçi düzenlenen toplantıda Başkan Soyer, toplumcu belediyeciliğin halkın yaşadığı şehirler üzerindeki söz hakkını önceleyen, daha adil ve kapsayıcı bir yerel yönetim anlayışı olduğunu söyleyerek, "Sosyal demokrat belediyeciliği geliştirebilmek için 'kentsel ittifakları' ve 'toplumsal müşterekleri' içeren 'yeni bir kent hukuku' inşa etmemiz gerekiyor. Bu hukuk kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve tüm toplumsal kesimleri kapsayan çok geniş bir ortak aklı ve güçlü bir katılımı içermeli, şeffaf olmalı. Yeni bir sosyal demokrat belediyecilik anlayışını, şüphesiz dönemin koşullarından azade düşünemeyiz. Zira yerelde oluşturulacak kamusal politikalarda teknolojinin dönüştürücü gücü olmadan yol alamayız. Bu sebeple dijitalleşmenin çok yoğun yaşandığı, inovatif çalışmaların çalışma sahası olan kentlerimizi, teknolojik dönüşümlere göre yeniden ele almamız gerekiyor" diye konuştu.


"Katılım meydanlardan çevrimiçi ortamlara taşındı"


Sosyal demokrat belediyeciliğin en önemli iddialarından biri olan katılım sürecinin klasik kent meydanlarından hızla çevrim içi ve sosyal medya platformlarına taşındığını söyleyen Soyer, şöyle konuştu: "Başta gençler olmak üzere kentliler internet üzerinden kente dair görüşlerini, öneri ve eleştirilerini paylaşıp yerel demokrasiyi başka bir satha taşıyorlar. Biz de demokrasinin köklerinin atıldığı bu şehirde, yeniden köklü bir demokrasi anlayışıyla İzmir'i yönetmeyi şiar edindik. Bunu yaparken de demokratik katılımı, şeffaflığı ve paylaşımı günümüz koşullarına göre dijital platforma taşıdık. İzmir'in en büyük dijital meydanı dediğimiz Biz İzmir platformu, işte bu anlayışın sonucu olarak kuruldu. İzmir'de toplumsal paylaşıma dayalı, doğaya saygılı bir üretim ilişkisini desteklemek, kentsel ve kırsal emeğe sahip çıkarak gelir eşitsizliğini azaltmak, İzmir'in canlı bir ekonomiye sahip olması ve refah düzeyini artırarak bunu kentlilere adil dağıtmak, örgütlenmeyi artırarak kentlilerin karar süreçlerine katılımını sağlamak gibi kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Başta tarım ve hayvancılık olmak üzere tüm alanlarda kooperatifçiliği desteklememiz, üretici pazarlarımız, Halkın Bakkalı, kentvizyon ortaklığıyla inşa ettiğimiz turizm stratejimiz, İzmir'i dünya ölçeğinde bir kent yapma hedefiyle yürüttüğümüz diğer tüm çalışmalar, özünde referansını bu şehrin tarihinden ve sosyal demokrat belediyecilikten alan bir yaklaşımın sonucu."


Hem Şanghay'da hem de Chengdu'da bir İzmir ofisi


Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü de çevrimiçi programa katılarak Çiğli Belediyesinden en az 20 kişinin Yerel Yönetimler Okulu'na katıldığını söyledi. Başkan Soyer, katılımcılardan gelen soruları da yanıtladı. İzmir ile ilgili en büyük hayalinin ne olduğu sorusuna "İzmir'in bir dünya şehri olması" diyen Soyer, kent ve kentli hakları konusunda gelen soruya şöyle cevap verdi: "Katılımın önünü açan imkanları artırıyoruz. Herkes sesini duyurabilsin diye 'Hemşehri İletişim Merkezi'nde çalışan sayısını artırdık. Çünkü yurttaşlar belediyeye ulaşabilir hale geldikçe hem kentlilik bilinci yükseliyor hem de onların kente nasıl katkı verebileceğini düşünmesi konusunda önlerini açmış oluyoruz" dedi. Soyer, İpek Yolu projesinde İzmir'in konumu sorusu üzerine "İzmir, binlerce yıllık ticaret güzergahının orta koridoru dediğimiz yolun sonunda, İpek Yolu'nun Akdeniz ile buluştuğu kent olarak öne çıkıyor. Biz de şimdi İzmir'in yeniden vazgeçilmez bir nokta olduğunu göstermek istiyoruz. Bu güzergah üzerindeki ülkeler ve İpek Yolu'nun başlangıcı olan Çin ile iyi ilişkiler kurmak istiyoruz. Önümüzdeki günlerde hem Şanghay'da hem de Chengdu'da bir İzmir ofisi açmayı hedefliyoruz. Her iki kentin kültürünü, zenginliklerini karşılıklı olarak daha çok aktarmayı hedefliyoruz" sözlerine yer verdi.


75 kişi katıldı


SODEV tarafından 2003 yılından bu yana yılda iki kez düzenlenen Yerel Yönetimler Okulu programı, bu dönem çevrimiçi eğitim ağırlıklı olarak İstanbul ve İzmir olmak üzere yurdun çeşitli illerinden programa kayıt yaptıran 75 kişinin katılımıyla yapıldı. 22 Haziran-8 Temmuz tarihleri arasındaki derslerin başlıkları arasında "Yerel Yönetimler-Kurumsal Yapı-Katılım-İşlevler", "Yerel Yönetimler ve Eşitlik Politikaları", "Kentsel Planlama Süreçlerinde Toplumsal Boyut ve Çözüm Arayışları", "Kentsel Emek ve Yerel Yönetimler/ Kentin Emeği ve Emeğin Kentleri", "Belediyelerde Bütçe, Finansman, Denetim, Stratejik Planlama", "Kentsel Siyaset ve İletişim", "Alternatif Bir Akıllı Kent Politikası: Paylaşan Kentlerde Kolektif Zeka" vardı. - İZMİR

Tunç Soyer, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 09:53 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Soyer'den sosyal demokrat belediyecilik vurgusu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

14:33 4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı 14:29 Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:42 Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan sosyal medya açıklaması: Düzenleme için uzlaşıldı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:52 Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı 11:22 Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı 11:05 ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 10:30 Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 03:28 Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Mesut Özil'in Türkiye ya da ABD'ye transfer olacağı iddia edildi
16:29
Seul Belediye Başkanı vasiyet mesajı bırakıp ortadan kayboldu
16:19
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
16:14
Bakırköy Belediyesi, havai fişek kullanımını yasakladı
16:05
İstanbul'da 40 emniyet müdürünün yeri değişti
15:43
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
15:03
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
15:03
Son Dakika: Üreticilere yapılacak 651 milyon liralık destek ödemesi yarın akşam hesaplara yatırılacak
15:02
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
14:59
Dedesini balkondan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu
14:45
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 16:40:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Soyer'den sosyal demokrat belediyecilik vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]