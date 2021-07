Başkan Topaloğlu: "Her zaman Manavgat'ımızın yanındayız" - Son Dakika

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Manavgat'ta çıkan orman yangını bölgesine gitti. Yangın bölgesinde açıklamalarda bulunan Topaloğlu, "Bugün Manavgat'tayız. Dün itibarı ile öncelikli olarak gerekli olan başta su, ayran ve maske gibi yardımları ekiplerimiz buraya getirdi. Her zaman Manavgat'ımızın yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Bir program nedeniyle Tokat'ta bulunan ve Tokat'tan döner dönmez Manavgat'a geçen Başkan Topaloğlu, Manavgat Belediyesi tarafından Atatürk Kültür Merkezinde oluşturulan merkezde incelemelerde bulundu. Başkan Sözen'e geçmiş olsun dileklerin ileten Başkan Topaloğlu'na, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül de eşlik etti. Her zaman Manavgat'ın yanında olduklarını belirten Başkan Topaloğlu, Kemer Belediyesi olarak Manavgat'ta çıkan orman yangınında mağdur olan vatandaşlar için hazırladıkları yardım malzemelerini merkeze ulaştırdıklarını söyledi. Topaloğlu, Manavgat'ın tarihinde en büyük yangınlarından birini yaşadığına değinerek, ülkenin birçok cennet köşesinde de orman yangınları çıktığını kaydetti.

"İçimiz yanıyor"

Yangınların bir an önce söndürülmesini ümit ettiklerini ifade eden Başkan Topaloğlu, "Bunlar çok üzücü. İçimiz yanıyor. Umarım bu yangınlar bir an önce söndürülür. Manavgat'ta birçok noktada başlayan orman yangınları maalesef hem can kayıplarına hem de ciddi mal kayıplarına neden oldu. Doğamız yok oldu, doğada yaşayan çok sayıda hayvan ve canlı telef oldu. Bugün Manavgat'tayız. Dün itibarı ile öncelikli olarak gerekli olan başta su, ayran ve maske gibi yardımları ekiplerimiz buraya getirdi. Her zaman Manavgat'ımızın yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Bölgeye yardımlarımız ihtiyaç sıralamasın göre devam edecek" diye konuştu. - ANTALYA