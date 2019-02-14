Son Dakika Haberleri: Başkan Yaşar'dan Yenimek'e Ziyaret

Başkan Yaşar'dan Yenimek'e Ziyaret

1 saat önce

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Avcılar Mahallesi Kurs Merkezi'ni ziyaret ederek, kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünlerini inceleyip bilgi aldı.

Başkan Yaşar'dan Yenimek'e Ziyaret, System.String[]
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Avcılar Mahallesi Kurs Merkezi'ni ziyaret ederek, kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünlerini inceleyip bilgi aldı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, Avcılar Mahallesi Kurs Merkezi'ni ziyaret etti. Çeyiz ürünleri, giyim, iğne teknikleri, tel kırma, iğne oyası, örgü, bilgisayar işletmenliği, cilt bakımı, ahşap boyama, taş bebek ve resim kurslarında eğitim alan vatandaşlarla sohbet eden Yaşar, kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünlerini de inceleyerek bilgi aldı. Kursiyerlere "Ellerinize sağlık" diyen Yaşar, YENİMEK kurslarının meslek edinme ve hobi dışında Yenimahalle'de birlik, beraberlik ve dayanışmayı da güçlendirme gibi bir görev üstlendiğine dikkat çekerek, "Burada kiminiz meslek, kiminiz hobi ediniyor. Aynı zamanda kurslarımızla yeni arkadaşlıklar kuruyorsunuz, komşuluk ilişkilerinizi geliştiriyorsunuz. Buradan öğrendiklerini uygulayarak güzel şeyler üreten, satan ve bu sayede aile bütçesine katkı sağlayan vatandaşlarımız var. Bunlar bize gurur veriyor" dedi.

Yenimahalle Belediyesinin hizmet anlayışının insan odaklı ve ihtiyaca göre olduğunu söyleyen Yaşar, "Göreve geldiğim günden beri Yenimahalle'nin gelişmesi, güzelleşmesi için çalışıyorum. Bunları yaparken de önceliğimiz sizlersiniz. Sizlerin beklentileri, sizlerin mutluluğu bizim için önemli. Bu yüzden eğitimden sanata, kültürel etkinliklerden spor aktivitelerine kadar üretilen her projede sizleri ön planda düşünerek hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:57 Kaynak: İHA

Avcılar, Fethi Yaşar, Yenimahalle, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çin'den Vatandaşlarına Türkiye'ye Seyahat Uyarısı İnternet Üzerinden Yapılacak Tanzim Satışta, Fiyatlar Belli Oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenalaşan Vatandaşı Görünce Hitabını Yarıda Kesip Doktor İstedi Amcasını Pompalı Tüfekle Öldüren Gözü Dönmüş Yeğen, Cinayeti Sosyal Medyada Paylaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 13:04:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Yaşar'dan Yenimek'e Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]