Son Dakika Haberleri: Başkan Yüce: "Doğanın ve kültürel zenginliğin adresi Sakarya'dır"
Son Dakika Güncel Başkan Yüce: 'Doğanın ve kültürel zenginliğin adresi Sakarya'dır'

Başkan Yüce: "Doğanın ve kültürel zenginliğin adresi Sakarya'dır"

2 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Venezuela Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Lissett Margarita Hernndez Mrquez'i makamında ağırladı.

Başkan Yüce:

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Venezuela Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Lissett Margarita Hernndez Mrquez'i makamında ağırladı.


Nazik ziyaretinden dolayı Başkonsolos Mrquez'e teşekkür eden Sakarya Büyükşehir Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya'nın kültürel zenginliği ve doğal güzelliklerine ilişkin bilgiler paylaştı. 19. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları'nda Venezuellalı Dannybal Reyes Umbria'nın konuk edilmesinden mutluluk duyduğunu belirten Başkonsolos Mrquez, Türkiye ile Venezuela arasında iş birliğinin kuvvetlenmesi için çalışmaya devam edeceğini belirtti.


Venezuela Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Lissett Margarita Hernndez Mrquez'le Sakarya'ya ilişkin bilgiler paylaşan Başkan Ekrem Yüce, "Sakarya; doğanın tüm güzelliklerini içerisinde barındıran, kültürel çeşitliliğin harman olduğu bir şehir. Denizi, nehri, gölü, zengin su kaynakları, ovaları, yaylaları ile Sakarya bir başka. Bu şehrin sokaklarında gezerken farklı etnik kökenden insana rastlayabilirsiniz. Çok şükür bu şehirde birliktelik var, kardeşlik var, samimiyet var, hoşgörü var. İnşallah da ilelebet devam edecek" dedi. - SAKARYA

Ekrem Yüce, Venezuela, İstanbul, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:51 Kaynak: İHA
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