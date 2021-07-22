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BAŞKAN YÜKSEL'DEN BAŞBAĞLAR ŞEHİTLİĞİ'NE ZİYARET - Son Dakika

BAŞKAN YÜKSEL'DEN BAŞBAĞLAR ŞEHİTLİĞİ'NE ZİYARET

22.07.2021 12:30

Kurban Bayramı nedeniyle Erzincan'da bulunan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 5 Temmuz 1993'te Erzincan'a bağlı Kemaliye İlçesi'nin Başbağlar Köyü'nde gerçekleştirilen katliamda şehit olan 33 vatandaşın kabirlerini tek tek ziyaret ederek karanfil bırakıp dua etti.

Kurban Bayramı nedeniyle Erzincan'da bulunan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 5 Temmuz 1993'te Erzincan'a bağlı Kemaliye İlçesi'nin Başbağlar Köyü'nde gerçekleştirilen katliamda şehit olan 33 vatandaşın kabirlerini tek tek ziyaret ederek karanfil bırakıp dua etti.

Erzincan'da birçok ziyaret gerçekleştiren Gökhan Yüksel'e Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan da eşlik etti. İlk ziyareti Başbağlar Müze ve Kültür Evi'ne gerçekleştiren Yüksel'e katliamdan yaralı olarak kurtulan aynı zamanda katliamın tek tanığı olan köy muhtarı Ali Akarpınar, köye yapılan baskını ve yaşananları anlattı. 28 yıl geçmesine rağmen katliamın acısının hala dinmediğini ifade eden Başkan Yüksel, "Temmuz ayı acıları hala taze, 28 yıl geçmesine rağmen kabukları kurumayan acılar. Sivas'ta yakıldık, Başbağlar'da vurulduk. Tüm acılarımız ortak, amacımız kardeşliğimizin pekişmesi. Acının tarafı olmaz. Acılarımız da sevinçlerimiz de ortak değerimiz çünkü Erzincan Kardeşliğin şehri? dedi.

"KARDEŞLİK TOHUMLARINI YEŞERTMEYE DEVAM ETMELİYİZ"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Müze ve Kültür Evi'nin ziyaretçi defterine şu notu bıraktı:

"Başbağlar Köyü'nde ülke tarihimizin en acı olaylarından biri yaşanmıştı. Her zaman bu acıyı andığımızda söylediğimiz gibi 2 Temmuz Sivas, Madımak'ta yandık; 5 Temmuz Erzincan, Başbağlar'da vurulduk. Çok büyük oyunlar oynandı ülkemizde. Kardeşi kardeşe düşürdüler. Öyle tarifsiz acılar yaşattılar ki kardeş kavgası devam etsin. Türk-Kürt, Alevi-Sunni diyerek ölümler yaşattılar insanlığa. Bu oyunları bozmak için bu acıları hissedip kardeşlik tohumlarını yeşertmeye devam etmeliyiz. Bu ülke hepimizin, paylaşamayacağımız hiçbir şey yok. Kardeşliğimizi devam ettirebilmek için birbirimizi sevmeye devam etmeliyiz ama en önemlisi çok çalışmaya devam etmeliyiz. Bir hemşehriniz olarak yaşadığınız acıyı derinden yaşıyor ve hissediyorum. Sorumluluğum gereği yanınızda olmaya, kardeşliğimizi büyütmek için daha çok çalışmaya devam edeceğim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesiyle birbirimizi sevmeye ve vatanını çok seven, en çok çalışandır ilkesiyle çok çalışmaya devam edeceğiz."

Köy muhtarı Ali Akarpınar, 5 Temmuz anması günü dışında köylerini ziyaret etmesinden dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederek Gökhan Yüksel'e teşekkür etti.

Başkan Yüksel, tören alanında kullanılmak üzere branda ve çocuklar için park yapma sözü vererek çocuklara oyuncak ve kitap da hediye etti.

BAŞKAN YÜKSEL'DEN BAŞBAĞLAR ŞEHİTLİĞİ'NE ZİYARET
BAŞKAN YÜKSEL'DEN BAŞBAĞLAR ŞEHİTLİĞİ'NE ZİYARET
BAŞKAN YÜKSEL'DEN BAŞBAĞLAR ŞEHİTLİĞİ'NE ZİYARET
BAŞKAN YÜKSEL'DEN BAŞBAĞLAR ŞEHİTLİĞİ'NE ZİYARET

Kurban Bayramı, Gökhan Yüksel, Erzincan, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAŞKAN YÜKSEL'DEN BAŞBAĞLAR ŞEHİTLİĞİ'NE ZİYARET - Son Dakika


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