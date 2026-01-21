Başkana Molotof Atıldı, İddianame Hazırlandı - Son Dakika
Başkana Molotof Atıldı, İddianame Hazırlandı

21.01.2026 11:19
Menteşe Belediye Başkanı'nın ailesine molotof atan şüphelilere yönelik iddianame düzenlendi.

MUĞLA'nın Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın dedesi ile anneannesinin yaşadığı evin balkonuna molotofkokteyli atıldığı olayla ilgili, savcılık iddianame hazırladı. İddianamede, Orhan Karafoğlu'nun (37) molotof atılması işi için şüphelilere 10 bin lira teklif ettiği, pazarlıklar sonucu tutarın 20 bin liraya çıktığı, saldırıyı gerçekleştirenlerin yanlış balkona molotof attıkları, asıl hedefin ise Yunanistan'da cezaevinde olan Yunus Emre Fer olduğu yer aldı.

Olay, geçen yıl 1 Eylül'de, saat 22.00 sıralarında, Menteşe ilçesi Muslihittin Mahallesi'nde meydana geldi. Şapkalı 2 kişi, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın dedesi Halit Kazan (94) ve anneannesi Mevlüde Kazan'ın (87) yaşadığı birinci kat 4 numaradaki evin balkonuna molotofkokteyli attı. Çevredekiler çıkan yangını söndürürken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla adrese polis ekipleri sevk edildi. Muğla Valisi İdris Akbıyık ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve eşi Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras da adrese geldi.

Bu arada olay, bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, siyah giyen 2 kişinin, saldırı için hazırlık yaptıkları ve sonra molotofkokteylini atıp bölgeden kaçtıkları yer aldı. 2 kişinin eşyaları yaklaşık 300 metre uzaklıkta, Güneş Evi Parkı yanındaki evin bahçesinde bulundu.

5 KOLONYA ŞİŞESİ ÇALMIŞLAR

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Yalçın D.K., Menteşe ilçesindeki Kent Meydanı'nda saat 02.00 sıralarında, Mesut Can Ç. ise evinde saat 04.15'te gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemede 'Kasten yangın çıkarma suretiyle mala zarar verme' ve 'Nitelikli hırsızlık' suçlarından tutuklandı. Şüphelilerin, Recai Güreli Caddesi'ndeki zincir marketten de 5 kolonya şişesi çaldıkları tespit edildi.

TUTUKLU SAYISI 4'E ÇIKTI

Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 saat içinde şüphelilerin banka hareketleri, telefon görüşmeleri, sosyal medya yazışmaları ve ifadelerinden, saldırı talimatını yurt dışında yaşayan Orhan Karafoğlu'nun verdiğini belirledi. Savcılık tarafından Karafoğlu hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Soruşturma kapsamında İzmir'de yakalanan Emirkan Uslu (25) ile Menteşe'de gözaltına alınan Tugay Konya (32) da tutuklandı. Böylelikle tutuklu sayısı 4'e yükseldi.

Savcılık tarafından olayla ilgili hazırlanan iddianamede, saldırıyı gerçekleştirenlerin yanlış balkona molotof attıkları, asıl hedeflerinin Yunus Emre Fer olduğu anlatıldı. İddianamede, İngiltere'de yaşayan Orhan Karafoğlu'nun yaklaşık 1 milyon lira alacağı olduğunu öne sürdüğü Yunus Emre Fer'e ulaşamayınca, Türkiye'deki bağlantılarını kullanarak korkutma amaçlı eylem için Emirkan Uslu ve Tugay Konya aracılığıyla Mesut Can Ç. ve Yalçın D. ile irtibat kurduğuna yer verildi. Karafoğlu'nun molotof atılması işi için çocuklara 10 bin lira teklif ettiği, yapılan pazarlıklar sonucu tutarın 20 bin liraya çıktığı, eylem öncesi ise 'masraf' adı altında 5 bin lira gönderildiği belirlendi.

ŞÜPHELİLER MOLOTOF ATTIKLARI ANLARI KAYDA ALMIŞ

Olay günü keşif yapan ve hedef evi şaşıran şüphelilerin, Yunus Emre Fer'in ailesinin oturduğu daire yerine, aynı apartmanda yaşayan Mevlüde-Halit Kazan çiftinin balkonuna 3 molotofkokteyli attığı tespit edildi. Çiftin balkonunda zarar oluşurken, o anlar şüpheliler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulmak istenen Yunus Emre Fer'in ise olay tarihinde Türkiye'de olmadığı, Interpol üzerinden yapılan araştırmada, Yunanistan'a cezaevinde tutuklu olduğu ve Türkiye'de farklı suçlardan 7 ayrı arama kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

İddianamede, Orhan Karafoğlu, Emirkan Uslu ve Tugay Konya hakkında 'Mala zarar verme', 'Birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit' ve 'Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması' suçlarından toplamda 3 yıldan 11 yıla kadar Mesut Can Ç. ile Yalçın D. için ise 'Kasten yangın çıkarma suretiyle mala zarar verme', 'Nitelikli hırsızlık' suçlarından 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi. İddianame, Muğla 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

