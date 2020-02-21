Başkanlar, İstanbul Valiliği'nde bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkanlar, İstanbul Valiliği'nde bir araya geldi - Son Dakika

Başkanlar, İstanbul Valiliği'nde bir araya geldi

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerinin başkanları, İstanbul Valisi Ali Yerlika'nın daveti üzerine valilikte bir araya geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzon spor kulüplerinin başkanları, İstanbul Valisi Ali Yerlika'nın daveti üzerine valilikte bir araya geldi.

Dört büyük spor kulübünün başkanları, bu hafta oynanacakları karşılaşmalar öncesinde İstanbul Valiliği'nde buluştu. Uzun süredir buluşmaları beklenen başkanlar, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nı daveti üzerine bir araya geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu toplantı için valilik binasına giriş yaptı.

(Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Başkanlar, İstanbul Valiliği'nde bir araya geldi

İstanbul Valisi, Nihat Özdemir, Servet Yazıcı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

4 büyük kulübün başkanı, İstanbul Valiliği'nde bir araya geldi
İstanbul Valiliği'ndeki futbol zirvesi sona erdi Meteoroloji, Orta Ege için fırtına uyarısı yaptı Amasra'da evde çıkan yangında babaanne ile 2 torunu öldü, haberi duyan anne fenalık geçirdi

Son Dakika Haberleri
21:53 Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 23:10:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkanlar, İstanbul Valiliği'nde bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]