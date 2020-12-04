Başkanlar Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi anılarını tazeledi - Son Dakika

Başkanlar Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi anılarını tazeledi

04.12.2020 16:27
Başkanlar Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi anılarını tazeledi, System.String[]

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca; Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile birlikte Karatay Belediyesi tarafından çalışmaları tamamlanan Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçe düzenlemesini inceledi.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca; Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile birlikte Karatay Belediyesi tarafından çalışmaları tamamlanan Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçe düzenlemesini inceledi. Mezun oldukları okulu gezme fırsatı da bulan başkanlar, yıllar sonra okulun koridorlarında gezip eğitim gördükleri sınıflarda anılarını tazeledi.

Karatay Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz haftalarda Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde başlatılan bahçe ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı. Yaklaşık 6 bin metrekarelik alanda yapılan söz konusu çalışmalar kapsamında yürüyüş yolları, banklar, ahşap anfi, pergole ve çeşme ile çimler yenilendi. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile birlikte Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde tamamlanan bahçe ve çevre düzenlemesini inceledi. Başkanları belediye ekiplerinin yaptığı çalışmalar hakkında bilgilendiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, özverili gayretleri dolayısıyla park ve bahçeler müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti.

Başkan Hasan Kılca, "Bilindiği gibi Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi, 1951'den beri birbirinden kıymetli birçok insan yetiştirdi hala da bu görevini sürdürüyor. Karatay Belediyesi olarak bizler de ilçemizdeki pek çok okulda olduğu gibi şehrimizin bu önemli okulda da bahçe ve çevre düzenleme projesi yürüttük. Çalışmalarımız tamamlandı ve çalışanlarımızın gayreti sayesinde okulumuzun bahçesi gayet güzel oldu. Emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkanlar eğitim gördükleri okulu gezip anılarını tazeleedi

Öte yandan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin bahçesindeki incelemenin ardından okulu gezme fırsatı da buldular. Başkanlar, yıllar sonra okul koridorlarında gezerek eğitim gördükleri sınıfların sıralarında anılarını tazeledi. - KONYA

Başkanlar Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi anılarını tazeledi
Başkanlar Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi anılarını tazeledi
Başkanlar Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi anılarını tazeledi
Başkanlar Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi anılarını tazeledi
Başkanlar Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi anılarını tazeledi

İmam Hatip, Karatay, Bahçe, Konya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkanlar Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi anılarını tazeledi - Son Dakika


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