Başkent'te atık kağıt deposunda yangın - Son Dakika

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde atık kağıtlarının toplandığı bir depoda yangın çıktı.

Yangın Ankara'nın Yenimahalle ilçesi 204'üncü cadde üzerinde bulunan atık kağıtlarının toplandığı bir depoda çıktı. Henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten çıkan yangını çevrede bulunan vatandaşlar fark etti. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken zaman zaman meydana gelen patlamalar endişe oluşturdu. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile çevreye sıçramadan kontrol altına aldı. Çevrede endişe oluşturan yangında, yaralanan olmadı.

(Mehmet Kalay - Muhammet Mücahit Dereli/İHA)