Başkent'te can dostların günü kutlandı - Son Dakika

Başkent'te can dostların günü kutlandı

- Başkent'te can dostların günü kutlandı Ankara Büyükşehir Belediyesi, "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü" nedeniyle Gölbaşı Hayvan Barınağı'nda sokak hayvanlarıyla iç içe bir etkinlik düzenledi.

- Başkent'te can dostların günü kutlandı

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü" nedeniyle Gölbaşı Hayvan Barınağı'nda sokak hayvanlarıyla iç içe bir etkinlik düzenledi.

Başkent'in dört bir yanında sokak hayvanlarına besleme, veterinerlik ve rehabilitasyon hizmeti veren Büyükşehir Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Gölbaşı Barınağı'nda patili dostları için farkındalık amaçlı bir etkinlik düzenledi.

Hayvan hakları konusunda Ankara'da ilk kez bir çalıştay düzenleyerek tüm paydaşları buluşturan Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Ankara Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlediği etkinliğe hayvan severleri de davet etti.

Ankara İl Jandarma Çevre ve Doğa Hayvanlarını Koruma Timi, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri başta olmak üzere Başkent'teki Hayvanları Koruma Dernekleri ve gönüllü hayvan severler, sokak hayvanları ile birlikte iç içe zaman geçirme fırsatı da buldu.

Büyükşehir sokak hayvanlarının yanında

Etkinlik boyunca barınaktaki hayvanları elleriyle besleyen hayvan severler, hayvan hakları konusunda iş birliği yapmanın önemine dikkat çektiler. Başkent'te sokakta ve barınaklarda yaşayan hayvanların her türlü ihtiyacını karşıladıklarını ve bu özel günü de unutmadıklarını belirten dile getiren Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, etkinliğe katılanlara seslenerek, "Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın 'Başkent'te yaşayan her canlı değerlidir' sözüne sahip çıkarak çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Pandemi döneminde can dostlarımızı yalnız bırakmadık. Bize emanet edilen canların aç kalması söz konusu değil. Büyükşehir Belediyesi olarak 660 tonun üzerinde mamayla ücra noktalar başta olmak üzere her yerde besleme çalışması yaptık. Bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza çok teşekkür ederiz. Patili dostlarımız için iş birliğimiz devam edecek" şeklinde konuştu.

Ankara Kent Konseyi'nden iş birliği çağrısı

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, can dostların sadece bir gün değil 365 gün hatırlanması gerektiğini belirterek, "Sadece özel günlerde farkındalık oluşturmak yerine tüm paydaşlarla her zaman iş birliği yaparak sokak hayvanlarının yanında yer almalıyız. Bir semtin sokak hayvanları sizden kaçmıyorsa, orada yaşayan iyi ve güzel insanlar vardır. Bizler bu duyguyu ayakta tutmaya çalışıyoruz. Bu farkındalık çalışmalarına destek olmaya devam ediyoruz. Kent Konseyi olarak Büyükşehir Belediyemize, Sağlık İşleri Daire Başkanlığımıza ve bu organizasyona katılan herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Başkent'te can dostların günü kutlandı
Başkent'te can dostların günü kutlandı
Başkent'te can dostların günü kutlandı
Başkent'te can dostların günü kutlandı

Dünya Hayvanları Koruma Günü, Büyükşehir Belediyesi, Başkent, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 12:04 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkent'te can dostların günü kutlandı - Son Dakika

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