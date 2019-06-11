Başkent'te şiddetli yağış
1 saat önce
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde etkili olan yağış sebebiyle bazı evleri su bastı.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 11:35 Kaynak: AA
'nın Beypazarı
ilçesinde etkili olan yağış sebebiyle bazı evleri su bastı.
İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak ve dolu bir süre sonra şiddetini artırdı.
Cadde ve sokaklarda biriken sular taşarak ilçenin Ayvaşık Mahallesi Oğuzkent bölgesindeki TOKİ konutları, Akyazı
Kooperatifi, Karanfil Sitesi'nde zemin ve bodrum kattaki bazı dairelere doldu.
Su baskını sebebiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi
ekiplerinin yanı sıra Nallıhan
ve Güdül
ilçelerinden bölgeye gelen ekipler, su tahliyesi işlemine başladı.
Ekipler ile eşyası sular altında kalan mağdur vatandaşların evlerini temizleme ve su tahliye çalışmaları sürüyor.
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