Başkent'te terör örgütüne darbe
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Bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Ankara merkezli iki ilde düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 7 zanlıdan 5'i gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:50 Kaynak: İHA
Bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Ankara
merkezli iki ilde düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 7 zanlıdan 5'i gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK'ya eleman kazandırdıkları ve 13 Mart 2016'da Kızılay
Güvenpark'ta 36 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının failleriyle irtibatlı oldukları iddia edilen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele
Şubesi ekiplerinin yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda Şanlıurfa
'da 3, Ankara'da ise 2 zanlı gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonda şüphelilerle birlikte çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Adreslerinde bulunamayan 2 kişinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
(İrfan Çalışkan/İHA)
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