Son Dakika Haberleri: Başkent'te terör örgütüne darbe
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Başkent'te terör örgütüne darbe

46 dakika önce

Bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Ankara merkezli iki ilde düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 7 zanlıdan 5'i gözaltına alındı.

Başkent'te terör örgütüne darbe, System.String[]
Bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Ankara merkezli iki ilde düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 7 zanlıdan 5'i gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK'ya eleman kazandırdıkları ve 13 Mart 2016'da Kızılay Güvenpark'ta 36 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının failleriyle irtibatlı oldukları iddia edilen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda Şanlıurfa'da 3, Ankara'da ise 2 zanlı gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonda şüphelilerle birlikte çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Adreslerinde bulunamayan 2 kişinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
(İrfan Çalışkan/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:50 Kaynak: İHA
ankara, PKK, Güncel
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