Son Dakika Haberleri: Başkent'te Yakıt Treni Raydan Çıktı

Başkent'te Yakıt Treni Raydan Çıktı

1 saat önce

Ankara'nın Sincan İlçesi'nde Kocaeli'nden gelen ve Kırıkkale'ye gitmekte olan yakıt treni raydan çıktı.

Başkent'te Yakıt Treni Raydan Çıktı, System.String[]
Ankara'nın Sincan İlçesi'nde Kocaeli'nden gelen ve Kırıkkale'ye gitmekte olan yakıt treni raydan çıktı. Çağlayan alt geçidinde meydana gelen olayda, yakıt treninin 5 vagonu raydan çıkarak yan yattı.

Olay saat 02.00 sularında Ankara'nın Sincan İlçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan Çağlayan Altgeçidi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, makaslarda yaşanan arıza nedeniyle Kocaeli'nden gelen ve Kırıkkale'ye gitmekte olan yakıt yüklü tren raydan çıkarak yan yattı. Makaslarda yaşanan arıza sonucu yan yatan yük treninin 5 vagonu raydan çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve tren bakım onarım yetkilileri sevk edildi. Makinistlerin ifadesini alan polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:27 Kaynak: İHA

Kırıkkale, Kocaeli, Sincan, Ankara, 3. Sayfa
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