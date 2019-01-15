Son Dakika Haberleri: Başkent'te Zenit Kazan Erkek Voleybol Takımını Taşıyan Otobüs Kaza Yaptı

Başkent'te Zenit Kazan Erkek Voleybol Takımını Taşıyan Otobüs Kaza Yaptı

43 dakika önce

Ankara'da, Rusya'nın Zenit Kazan voleybol takımını taşıyan otobüs ile üç otomobil ve bir polis aracının karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Başkent'te Zenit Kazan Erkek Voleybol Takımını Taşıyan Otobüs Kaza Yaptı, System.String[]
Ankara'da, Rusya'nın Zenit Kazan voleybol takımını taşıyan otobüs ile üç otomobil ve bir polis aracının karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı. Takımı oyuncuları otele yaya olarak gitti.

Alınan bilgiye göre, Ankara Çankaya Kızılırmak Mahallesi'nde meydana geldi. Konya yolu Mevlana Bulvarı'ndan Gölbaşı istikametine seyreden Mert Karagöz'ün kullandığı 06 NHR 06 plakalı otomobil, 06 GF 363 plakalı Muhammet Gökmen idaresindeki araca çarptı. Kazanın ardından savrulan otomobil, kaldırıma çarparak takla attı. Takım otobüsünde ise hasar meydana geldi. Kazada, devrilen otomobilin sürücüsü Mert Karagöz ile aynı araçta bulunan Nur Bala Göksu Ofluoğlu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Hızır acil ekipleri, yaralıları ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mert Karagöz, hastanenin acil servis girişinde ambulanstan inerek kaçtı. Kaza sonrası Rusya'nın Zenit Kazan voleybol takımını taşıyan otobüste küçük çapta hasar meydana geldi. Sporcular ise kazayı yara almadan atlattı. (ME - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:42 Kaynak: İHA

voleybol, Zenit, 3. Sayfa
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