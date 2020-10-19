Başkentin toplu taşıma stratejisini belirleyecek 2,5 milyon dolarlık proje - Son Dakika

Başkentin toplu taşıma stratejisini belirleyecek 2,5 milyon dolarlık proje

19.10.2020 11:41

Başkentte, trafik yoğunluğunu azaltmak, karbon emilimini düşürmek ve konforlu bir ulaşım sağlamak amacıyla "Hat ve İşletme Optimizasyonu Projesi" hayata geçirilecek.

Başkentte, trafik yoğunluğunu azaltmak, karbon emilimini düşürmek ve konforlu bir ulaşım sağlamak amacıyla "Hat ve İşletme Optimizasyonu Projesi" hayata geçirilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Amerika Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) arasında temmuzda imzalanan 2,5 milyon dolarlık hibe anlaşmasının detayları belli oldu.

USTDA üyesi olan yazılım firması SAS Türkiye tarafından yürütülecek proje kapsamında, belediye otobüslerinin rotaları, şoförlerin atamaları, maliyet ve seyahat süresi öncelikleri, hizmet kalitesinin gün ve saatlere göre dağılımı, yapay zekayla elde edilen veriler doğrultusunda planlanacak.

EGO Genel Müdürülüğü bünyesinde 1547 otobüs, 2 bin 532 şoför, 340 hat, 5 bölge, 49 hareket noktası, 8 bin 330 durak ve 8 bin 813 günlük servis ağı kapsamında hizmet veren toplu ulaşım ağının hat ve işletme optimizasyonunun 1 yılda tamamlanması hedefleniyor.

EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, USTDA ile imzalanan hibe sözleşmesi çerçevesinde proje için SAS Türkiye firması ile çalışma zorunluluğu olduğunu, yarısı lisans bedeli olarak yarısı da sahadaki işlemlerde kullanılmak üzere 2,5 milyon dolarlık hibenin tamamının, USTDA tarafından firmaya aktarılacağını söyledi.

Ankara'daki mevcut güzergahların vatandaş ve muhtarlardan gelen talepler ve personelin saha çalışmaları neticesinde belirlendiğini, hat ve güzergah belirleme çalışmalarını, oluşan yeni konut alanlarından dolayı sağlıklı bir şekilde yapamadıklarını anlatan Alkaş, "Başlangıçtaki ilk planlama ile şu an geldiğimiz planlama arasında hatlar gerçekten çok fazla uzamış. Bu da ölü kilometreleri ve verimsizliği getiriyor. Aynı zamanda seyahat süresinin uzaması ve konforun azalması anlamına geliyor. Bütün bunların planlanması lazım ama bu planlama, bizim manuel yöntemlerle yapabileceğimiz bir planlama değil." dedi.

"Bu sadece bir yazılım değildir, platformdur"

Proje kapsamında elde edilecek verilerle bir platform oluşturmak istediklerini vurgulayan Alkaş, projenin hat ve işletme olarak iki kısımda ele alınacağını anlattı.

Alkaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öyle bir planlama yaparsınız ki bu planlamanın içerisinde, okullar ne zaman tatil ediliyor, hangi saatlerde okullardan öğrenciler çıkıyor, hangi saatlerde sinemalar başlıyor... Buradaki o verilerin toplanacağı bir havuzu elde etmek. Kent hareketliliğinin resmini çizerseniz o zaman bu sadece bir yazılım değildir, platformdur. Kent hareketliliği elinizde olduğu için güzergah tespit edersiniz, günlük olarak yolcu sayınız ne kadar olur ve yolculuk ile toplu taşıma geliriniz ne kadar artar, bunu da size sunuyor. Bu kısaca, hat optimizasyonu dediğimiz olaydır."

"Ankara'da toplu taşıma vizyonunu değiştirebilecek bir olay"

İşletme optimizasyonu ile otobüs filosunun verimli kullanılması amacıyla şoförlerin sağlık durumu, başarı karnesi ve hat yoğunluğunun yer alacağı bir bilgi havuzu da oluşturacaklarını dile getiren Alkaş, şunları kaydetti:

"Şoför verilerini de içerisinde bulunduran bir sistem olacak. Örneğin gece karalığı derler ya da tavuk körlüğü, o yüzden şoför gece dışarı çıkamıyor. Sonuçta bakıyorsunuz o saatlerde şoför kaza yapıyor veya şoför sabah saatlerinde çok verimli değil. Bütün bunların toplandığı bir havuz var. O havuza diyorsunuz ki bu otobüse şu şoförü vermeniz lazım. İşte bütün bunlar işletme optimizasyonu ile ilgilidir. Hat ve işletme optimizasyonu gerçekten Ankara'daki toplu taşıma vizyonunu değiştirebilecek bir olaydır. İnşallah en kısa sürede çalışmalara başlarız diye umut ediyorum."

Başkentin toplu taşıma stratejisini belirleyecek 2,5 milyon dolarlık proje
Başkentin toplu taşıma stratejisini belirleyecek 2,5 milyon dolarlık proje
Başkentin toplu taşıma stratejisini belirleyecek 2,5 milyon dolarlık proje
Başkentin toplu taşıma stratejisini belirleyecek 2,5 milyon dolarlık proje

Toplu Taşıma, Otobüs, Karbon, Ankara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkentin toplu taşıma stratejisini belirleyecek 2,5 milyon dolarlık proje - Son Dakika

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