Son Dakika Haberleri: Başkentli kadınlar Altındağ'ın tarihi yerlerini resmetti
Son Dakika Kültür Sanat Başkentli kadınlar Altındağ'ın tarihi yerlerini resmetti - Son Dakika

Başkentli kadınlar Altındağ'ın tarihi yerlerini resmetti

6 saat önce

Altındağ Belediyesi Gülpınar Kadın Eğitim ve Kültür Merkezinde eğitim gören kursiyerler, belediye tarafından kısa süre önce otoparka dönüştürülen bir okulun bahçesindeki duvarlara ilçenin tarihi mekanlarını yansıttı.

Başkentli kadınlar Altındağ'ın tarihi yerlerini resmetti, System.String[]

Altındağ Belediyesi Gülpınar Kadın Eğitim ve Kültür Merkezinde eğitim gören kursiyerler, belediye tarafından kısa süre önce otoparka dönüştürülen bir okulun bahçesindeki duvarlara ilçenin tarihi mekanlarını yansıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, merkez bünyesinde eğitim gören kadınlar, kurs programı kapsamında otoparkın duvarlarına Ankara Kalesi, Çerkeş Sokak, Hamamönü ve Suluhan Çarşısı'nı çizerek hünerlerini sergiledi.

Eğitimci Züleyha Kabasakaloğlu öncülüğünde tarihi mekanları resmeden kursiyerler, 3 gün süren çalışma sonrasında ziyaretçilerin beğenisini kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Ankara Kalesi'nde ücretsiz hizmete açılan otoparkın memnuniyetle karşılandığını belirterek, "Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyelerimizin yaptığı çalışma otoparka renk kattı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Ankara Kalesi ve çevresinin daha fazla ziyaret edilmesi için çalışmalara devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Altındağ Belediyesi, Altındağ, Ankara, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Selen Soyder, kendisine "Libidosu düşük" diyen Can Yaman'a gönderme yaptı
Muratpaşa Belediyesi, kadına şiddete destek için erkek personeline eğitim verdi Malezya'da "yarı çıplak" dövme gösterisi hakkında soruşturma başlatıldı Kadın öğretmenden beş erkek öğrencisine cinsel istismar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 17:06:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkentli kadınlar Altındağ'ın tarihi yerlerini resmetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]