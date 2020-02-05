Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev ev sahipliğinde Ankara'da "Türkmenistan'ın Daimi Tarafsızlığının 25. Yılı" konulu etkinlik düzenlendi.

Büyükelçi Amanlıyev, Swiss Otel'de düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkmenistan'ın Daimi Tarafsızlığının 25. yılının dünyada ve Türkmenistan'da çeşitli etkinliklerle kutlanacağını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 12 Aralık 1995'te dünya genelinde ilk kez Türkmenistan'a "pozitif tarafsızlık" statüsü verildiğini belirten Amanlıyev, Türkmenistan'ın tarafsızlık resmi statüsü kazanmış tek ülke olduğunu ve 12 Aralık'ın ülkesinde milli bayram olarak kutlandığını ifade etti.

Amanlıyev, Türkmenistan'ın tarafsızlık prensibini gerek barış gerek savaş dönemlerinde aktif olarak uyguladığına dikkati çekerek, "Türkmenistan, savaşa karşı ve barışın tarafındadır." dedi.



BM tarafından 2015'te Türkmenistan'ın tarafsızlığının 20. yılı dolayısıyla ikinci kararname hazırlanarak söz konusu uluslararası statünün bir kez daha pekiştirildiğini anlatan Amanlıyev, "Hem 2015'te hem 1995'teki kararnameler, iki dönemde de BM üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Bazı ülkeler hem kararnameyi destekledi hem de ortak sunucu olarak bulundu. Türkiye de bu ülkelerden biriydi." diye konuştu.

Amanlıyev, Türkmenistan'ın gayretleri sonucunda 12 Aralık'ın her sene "Uluslararası Tarafsızlık Günü" olması teklifinin 2 Şubat 2017'de BM tarafından kabul edildiğini söyledi.

Türkmenistan'ın Daimi Tarafsızlığının 25. Yılı vesilesiyle Türkmenistan'da ve diğer ülkelerde fuarlar, sergiler, konferanslar, forumlar ve spor müsabakaları düzenleneceği bilgisini paylaşan Amanlıyev, bu etkinliklerle ilgili sunum yaptı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu da Türkmenistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkenin Türkiye olduğunu belirtti.

Türkmenistan ve Türkiye'nin dil, din, tarih ve kültürünün bir olduğuna, ilişkilerin de her alanda büyüdüğüne işaret eden Topçu, "Dünya durdukça Türkmenistan'a esenlik, barış ve refah dileriz. Dünya dursun, sen de dur Türkmenistan." dedi.